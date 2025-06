Fadista Cuca Roseta lança disco com músicas do cancioneiro brasileiro

A união entre Brasil e Portugal ganhou mais um capítulo graças à fadista Cuca Roseta. A cantora lançou o disco Até a fé esqueceu, em que interpreta músicas do cancioneiro brasileiro, mas com toda emoção que o fado tem a acrescentar. O álbum ainda conta com nomes como Seu Jorge, Zeca Pagodinho e Zé Renato.

Em entrevista ao Correio, Cuca conta que a ideia de celebrar a música brasileira vem de um amor antigo pelo país e pela cultura que tem. "Faltava fazer essa homenagem ao Brasil. Porque, eu realmente admiro muito o país. É um lugar que me comove muito, é uma música que mexe comigo", diz a artista. "Tenho um orgulho e um carinho enorme por ter feito isso. É uma honra poder interpretar tantos grandes músicos brasileiros", complementa.

A cantora viajou várias vezes para o Rio de Janeiro, onde acessava o repertório, estudava e gravava as músicas do álbum de duas em duas. "Foi um álbum que eu pude saborear, pude fazer com calma e ter a certeza do que eu deixaria eternizado", destaca. "Foi um processo muito bonito, porque foi muito difícil encontrar as músicas certas para contar essa história", acrescenta.

Porém, o mais atrativo do disco está no fato de a artista dar uma versão própria para canções como História antiga, Arranha céu e Cama da ilusão. "Esse álbum me fez perceber que algumas canções brasileiras antigas poderiam ser fados. Elas possuem uma melancolia, uma nostalgia, um peso nas palavras e uma interpretação profunda que também existe no gênero português", explica.

Cuca sabia que não conseguiria só regravar as músicas da forma como são, precisava de um toque próprio. "O bonito do fado é que ele está tão dentro da nossa cultura e do nosso sangue, que é quase impossível a gente interpretar qualquer música sem levar um pouco dele junto conosco. É uma vibração e uma energia que está no nosso DNA", reflete.

Com o resultado final no mundo, o trabalho tem uma interpretação muito bonita na perspectiva de Cuca. "Esse disco é uma ponte entre Brasil e Portugal, ele mostra que o mar entre nós nos une e não nos separa", afirma a artista, que tem expectativas simples, mas grandes para o álbum. "Meu desejo é que a música toque o coração dos outros, um trabalho de amor de verdade".