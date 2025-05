Após susto em avião, Rionegro e Solimões já estão em casa com a família

Após o susto após um voo na noite da última quinta-feira (29/5), os cantores Rionegro e Solimões estão em casa com a família. A informação foi confirmada pela assessoria da dupla sertaneja, que destacou a necessidade de um tempo de privacidade para que os artistas se recuperem do ocorrido.

Leia também: Pneus do avião da dupla Rionegro & Solimões estouram durante pouso de emergência





O avião que transportava a dupla sertaneja precisou fazer um pouso de emergência devido ao estouro de um dos pneus durante a decolagem. Eles seguiam de Franca (SP) e tinham como destino a cidade Alto Paraíso de Goiás (GO).

Detalhes do acidente

O avião precisou realizar um pouso forçado após o estouro de um dos pneus durante a decolagem no Aeroporto de Franca, no interior de São Paulo. De acordo com a Rede VOA, administradora do aeródromo, a aeronave modelo King Air, prefixo PS-BVP, decolou às 15h10 com destino a Alto Paraíso de Goiás (GO), mas precisou retornar poucos minutos depois, pousando de emergência às 15h14. O procedimento resultou em uma excursão de pista — quando o avião ultrapassa os limites da pista de pouso.

Segundo a nota oficial da assessoria da dupla, o incidente ocorreu durante a decolagem. “A aeronave saiu da pista e parou em uma área de vegetação próxima. Graças a Deus, todos os ocupantes estão bem e não houve feridos”, diz o comunicado.