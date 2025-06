Rafa Kalimann e Nattanzinho anunciam gravidez: "Nosso maior sonho"

A atriz e influenciadora Rafa Kalimann está grávida do cantor Nattan, mais conhecido Nattanzzinho. O anúncio foi feito ao lado de vídeo romântico, publicado nas redes sociais na noite desta terça-feira (3/6), em que o casal se declara um para o outro com cartas.

"Você está grávida, vida", diz o cantor no começo do vídeo. Em seguida, os artistas, que estão juntos há cerca de 5 meses, declaram que "o maior sonho está se formando". Caso seja menina, o bebê vai se chamar Zuza, em homenagem a avó do cantor que morreu na última semana, como revelou Nattan.

"Hoje você está vendo se tornar real o seu maior sonho. Modéstia à parte, nesses fatos, também preciso mencionar que o vínculo com Deus é grande demais e que esse aí que vos lê esta carta continua doce e brava e que vai precisar de você mais do que nunca a partir de agora. Por todos os dias da nossa vida, menciono aqui que confiamos em você e que já estou me formando e sinto as batidas do seu coração junto com a da mamãe. Finalizo minha carta com a palavra que você mais esperou escutar: ‘Agora sou real e estou aqui, papai!’”, afirmou Rafa no registro.

O vídeo também mostra a ex-BBB fazendo ultrassom do bebê enquanto o namorado segura a mão dela. "Tem mais um coraçãozinho batendo aqui", diz a legenda da publicação. Nos comentários, várias celebridades e fãs celebraram o anuncio.

Veja o vídeo do momento: