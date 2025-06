MC Daniel comemora liberdade de Poze do Rodo

MC Daniel usou as redes sociais nesta terça-feira (3) para comemorar a soltura de seu amigo Poze do Rodo, de 26 anos. A decisão da Justiça foi tomada na segunda-feira (2), após o cantor ter sido preso em sua residência, no Rio de Janeiro, por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE). Poze é investigado por suposta apologia ao crime e possível envolvimento com o tráfico de drogas.

Na publicação, Daniel compartilhou um vídeo antigo dos dois amigos durante uma partida de futebol, em clima descontraído e de parceria. "Hoje é feriado, Pz tá de volta", escreveu o funkeiro na legenda, demonstrando alívio e felicidade com o desfecho do caso, ao menos temporariamente.

A prisão de Poze do Rodo repercutiu fortemente nas redes sociais e no meio musical. Conhecido por seu estilo provocador e pelo sucesso no cenário do funk, ele já havia sido alvo de críticas e investigações anteriormente por declarações polêmicas em suas músicas e publicações. A defesa do cantor afirma que ele está colaborando com as autoridades e que as acusações ainda estão sendo apuradas.

Apesar do alívio com a liberdade provisória, o caso segue em investigação. O gesto de MC Daniel reforça a união entre os artistas da cena do funk e evidencia o apoio que Poze tem entre colegas de profissão e fãs. A situação do cantor ainda depende dos desdobramentos jurídicos, mas sua soltura já movimentou as redes e reacendeu debates sobre a relação entre música, liberdade de expressão e responsabilidade social.