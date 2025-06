Complexo Cultural da República recebe a Feira do Livro de Brasília até 14/6

Feira do Livro de Brasília vai até 14 de junho no Complexo Cultural da República - (crédito: Divulgação)

A Edição Especial da Feira do Livro de Brasília, com tema de meio ambiente e sustentabilidade, tem início nesta quinta-feira (5/6) e segue até 14 de junho no Complexo Cultural da República. O evento de abertura está previsto para 14h30.

De segunda a quinta-feira, a Feira funcionará de 8h às 20h20; na sexta-feira, de 8h às 22h; sábado, de 9h às 22h; e, no domingo, de 9h às 18h. A entrada é gratuita e é necessário levar um documento oficial com foto.

Oficinas educativas, contações de histórias, rodas de conversa, lançamentos de livros e atividades voltadas ao público infantil, juvenil e adulto são algumas das atrações oferecidas. Com foco em sustentabilidade, mesas redondas sobre educação ambiental, lançamentos de livros voltados ao meio ambiente e atividades educativas para crianças também estarão disponíveis para o público. O espaço terá ainda ponto de coleta sustentável para depósito de lixo eletrônico.

A edição especial da Feira do Livro tem apoio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do DF. Gutemberg Gomes, secretário da pasta, explica que a ideia do evento surgiu a partir do entendimento sobre o papel da leitura na formação da sociedade. "Em um momento em que as questões ambientais ganham cada vez mais urgência, sentimos que a Feira do Livro, com sua tradição de diálogo e reflexão, poderia ser um espaço potente para despertar novas atitudes", afirma.

Na noite de abertura, das 19h às 21h, será realizado um tributo a Belchior, com o lançamento do livro Belchior: a construção de um mito na literatura de cordel, do cearense Alberto Perdigão. A cantora Alessandra Terribili também apresentará o show Belchior Tudo Outra Vez.

"Esse livro é um estudo comparado das biografias do Belchior publicadas em livros e em literatura de cordel. Uma mídia mais curta e uma outra mídia alternativa e popular. Nessa pesquisa, eu estou investigando as narrativas dos livros e folhetos relacionados à vida, morte e obra de Belchior", explica Perdigão. O autor considera a Feira do Livro de Brasília mais uma oportunidade de valorizar a literatura do Ceará. A editora cearense Imeph também estará presente no evento com a Carreta Literária, valorizando a diversidade cultural e trazendo obras de autores nordestinos.

Outros espaços confirmados na Feira do Livro são a Oficina Parque Educador, Café Literário, Galeria do Cerrado, Espaço das Águas, Arena SEMA e Espaço da Autoria.

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco

Feira do Livro de Brasília - De 5 a 14 de junho, no Complexo

Cultural da República. Entrada gratuita.