Remoda leva moda consciente de volta à Ceilândia neste domingo (8/6)

Por Maria Luiza Campelo* — A cidade de Ceilândia será palco neste domingo (8/6) da 35ª edição da feira Remoda, festival de moda circular, iniciativa que há quatro anos movimenta a cena da moda sustentável no Distrito Federal. O evento, que será das 11h às 16h, na Escola Classe 21 (EQNN 04/06), tem entrada gratuita e promete reunir amantes do garimpo fashion, da economia criativa e do consumo consciente.

Idealizado por Rafaela Lacerda Fernandes, o projeto promove mensalmente uma feira com foco na moda circular, dando espaço a marcas autorais, brechós independentes e artistas locais. Após edições recentes na marquise da Biblioteca Nacional, o Remoda retorna ao local onde tudo começou: a Região Administrativa de Ceilândia.

Mais de 30 expositores integram esta edição. O evento também contará com uma área gastronômica para receber o público.

Desde 2021, o Remoda vem se consolidando como vitrine da moda consciente e alternativa, além de fomentar o empreendedorismo local. Ao valorizar a reutilização de peças e o trabalho de pequenos produtores, o projeto se firma como referência na promoção de práticas sustentáveis e acessíveis.

Moda circular X Moda rápida

A moda circular propõe reaproveitamento, durabilidade e consciência no consumo, valorizando peças com história e reduzindo impactos ambientais. Já a moda rápida, ou fast fashion, prioriza o volume, a produção acelerada e o descarte. São modelos opostos: um pensa no agora, o outro no amanhã.

