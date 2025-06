"Nós valorizamos sim nossos professores", afirma Ibaneis ao criticar greve

O governador voltou a criticar atuação do Sindicato dos Professores perante greve da categoria - (crédito: Mari Campos)

Durante reinauguração da Praça do Relógio, na manhã desta quarta-feira (05/06), o governador Ibaneis Rocha, voltou a criticar greve dos professores e afirmou que a paralisação tem motivação política. Ele também destacou as ações realizadas pela gestão para valorizar os profissionais da educação e reforçou o compromisso de continuar investindo na área até o fim do seu mandato.

“Contratamos mais de 4 mil professores no Distrito Federal. Temos reajuste e incorporamos a GAPED, que eles pediram”, afirmou Ibaneis. O governador criticou ainda a atuação sindical na condução do movimento: “Estão sendo usados por um sindicato que quer fazer política. Nós não temos medo de enfrentar essa discussão porque sabemos que estamos, sim, valorizando os nossos professores.”

Além das contratações e reajustes salariais, Ibaneis ressaltou que sua gestão tem investido na infraestrutura das escolas públicas. “Escolas reformadas com quadras poliesportivas cobertas. Temos várias entregas feitas aqui. Então, estou muito em paz, estou muito feliz”, disse. Segundo ele, o governo tem buscado melhorar não apenas as condições de trabalho dos professores, mas também o ambiente escolar para os estudantes.