Sabrina Carpenter anuncia novo álbum e diz ter feito tudo com leveza

Sabrina Carpenter está de volta com novidades e com a leveza de quem finalmente aprendeu a confiar no próprio processo criativo. A cantora norte-americana, que se consolidou como uma das novas vozes mais marcantes do pop, acaba de anunciar seu próximo álbum de estúdio, intitulado Man’s Best Friend.

O lançamento está marcado para o dia 29 de agosto e virá menos de um ano após o elogiado Short n’ Sweet, vencedor do Grammy de Melhor Álbum Pop Vocal.

Em um e-mail carinhosamente enviado aos fãs cadastrados em sua newsletter, Sabrina contou que não planejava lançar um álbum em 2025, mas foi surpreendida por uma onda de inspiração.

“Quando a inspiração bate, eu vou para o estúdio. E quando não bate… eu continuo indo para o estúdio mesmo assim”, escreveu a artista, em tom bem-humorado. “Por sorte, minha vida estava bem agitada e a inspiração apareceu.”

O processo criativo desse novo trabalho, segundo ela, foi o mais natural de sua carreira até agora. Sem pressão, sem planos mirabolantes, Sabrina deixou as canções surgirem organicamente.

“Dessa vez, tentei não pensar demais. Me senti em paz fazendo esse disco. Foi um presente, e eu sabia que precisava honrar isso enquanto tudo ia se encaixando sem esforço”, revelou.

A primeira amostra do projeto, Manchild, já está disponível e tem chamado atenção pela sonoridade ousada e também pela estratégia de lançamento.

A música foi colocada à venda por apenas 69 centavos de dólar um movimento claramente pensado para impulsionar sua posição nas paradas, especialmente na disputada Billboard Hot 100. A jogada provocou reação nas redes, gerando desde elogios à esperteza da artista até críticas sobre o impacto da tática na indústria.

Mas se tem uma coisa que Sabrina tem feito com maestria é administrar sua própria narrativa. Com uma estética provocativa e uma linguagem cada vez mais afiada, ela transforma cada lançamento em um pequeno acontecimento e Man’s Best Friend não deve ser diferente.

Sabrina Carpenter: De olho no passado para reinventar o presente

Apesar do frescor da abordagem, Sabrina não deixa de olhar para o passado em busca de referências. No e-mail aos fãs, ela mencionou artistas como Stevie Wonder, Dolly Parton e Donna Summer como fontes de inspiração para o novo disco. “Fiquei surpresa ao perceber que muitos dos artistas que eu amava lançavam álbuns todos os anos por bastante tempo”, escreveu.

A reflexão levou Sabrina a considerar essa mesma possibilidade: será que ela está entrando em uma fase de lançamentos anuais? “Não posso prometer que isso vai virar regra. Mas desta vez, seguir o momento certo me trouxe paz. Sou grata por quem está lendo isso agora, por confiar em mim. Mal posso esperar para dividir essas histórias com vocês.”

Com o talento em alta e uma base de fãs cada vez mais engajada, Sabrina Carpenter continua trilhando seu caminho com autenticidade. E se Man’s Best Friend seguir o padrão de seus últimos trabalhos, o pop vai ganhar mais um capítulo memorável em sua discografia.