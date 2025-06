Mariah Carey estreia nova fase e domina rádios dos Estados Unidos

Mariah Carey está de volta e mais dona de si do que nunca. Após deixar as grandes gravadoras para trás, a cantora inicia uma nova fase de sua carreira com a força de quem tem décadas de sucessos nas costas e nenhum medo de arriscar.

O novo single, Type Dangerous, já está causando impacto: é a música mais adicionada nas rádios dos Estados Unidos nesta semana, com impressionantes 320 inserções nos formatos Hot AC, Rhythm, Urban e R&B, segundo o site Hits Daily Double.

O feito vem embalado por uma mudança significativa nos bastidores. Mariah trocou os colossos Universal, Sony e Warner por uma aposta mais ousada: a startup Gamma, fundada em 2023 e comandada por Larry Jackson, ex-executivo da Apple Music e Interscope.

A parceria marca um novo capítulo, no qual a artista quer controlar sua narrativa e seu legado.

“É sobre contar minha história nos meus próprios termos”, declarou, com a segurança de quem já é sinônimo de excelência vocal e relevância pop há mais de três décadas.

O novo ciclo criativo de Mariah Carey, batizado informalmente de MC16 referência ao seu décimo sexto álbum de estúdio —, tem produção executiva de L.A. Reid, parceiro de longa data da artista. Mas desta vez, Mariah está também nos bastidores das decisões estratégicas.

Ao escolher a Gamma, ela não apenas abraça um ambiente mais flexível e inovador, como também assegura um espaço onde sua “extravagância e fabulosidade”, como ela mesma define, podem florescer sem concessões.

Durante o BET Awards, onde apresentou ao vivo Type Dangerous pela primeira vez, a cantora não deixou de brincar com seu status de lenda viva. “Ouvi dizer que esse é meu primeiro BET. Se é para ganhar um, que seja o de ícone suprema, não é?”, disse ela, entre risos e aplausos. A premiação, aliás, foi articulada com apoio da Gamma — prova de que o novo time está empenhado em reposicionar Mariah no centro das atenções.

Mariah Carey- A receita de um retorno de respeito

O single Type Dangerous marca uma sonoridade mais sensual e madura, misturando R&B clássico com uma produção moderna que realça os vocais inconfundíveis da cantora. O videoclipe oficial chega ao público na próxima sexta-feira, dia 13 de junho, e promete elevar ainda mais o alcance da canção, que já virou tema de discussões nas redes sociais e playlists pelo mundo.

O contrato com a Gamma, segundo informações da Forbes, prevê o lançamento de múltiplos álbuns. Mas mais do que quantidade, o foco agora é qualidade com liberdade criativa. Aos 54 anos, Mariah Carey parece finalmente ter encontrado o equilíbrio entre arte e autonomia, algo raro em uma indústria que tantas vezes sufoca a voz feminina.

O retorno de Mariah às rádios e aos palcos não é apenas uma nostalgia bem executada. É a prova de que artistas que conhecem seu valor podem, sim, reinventar-se com dignidade e inteligência. E quando Mariah Carey diz que está pronta para contar sua história nos próprios termos, a gente só precisa fazer uma coisa: apertar o play e ouvir.