Documentário 'Ainda há moradores aqui' será exibido no Cine Brasília

Foto do documentário Ainda Há Moradores Aqui - (crédito: Divulgação)

Na segunda-feira (23/6), o Cine Brasília recebe a exibição do documentário Ainda há moradores aqui, longa-metragem independente com direção de Tiago Rodrigues que retrata a tragédia da Braskem, ocorrida em março de 2018 em Maceió.

Leia também: Forbes divulga lista de influenciadores mais ricos do mundo

Ainda há moradores aqui retrata as consequências do desastre causado pela mineradora Braskem sob a óptica das próprias vítimas. O documentário mostra o papel de resistência dos afetados e denuncia o silêncio dos órgãos responsáveis. A intenção do diretor da obra é impedir que a história seja esquecida.

Leia também: "The Alters" explora dilemas e gestão em uma jornada existencial

A exibição terá entrada gratuita e, após o fim do documentário, haverá um bate-papo que colocará em pauta a situação das pessoas atingidas pela tragédia. Em março de 2018 ocorreu o rompimento de parte da mina 18 de sal-gema da mineradora Braskem. Esse rompimento causou um afundamento do solo de diversos bairros de Maceió. Desde o ocorrido, mais de 14 mil imóveis foram evacuados.





Leia também: Ser imigrante nos EUA 'significa viver com medo constante', diz Shakira à BBC

Serviço

Ainda Há Moradores Aqui

Direção de Tiago Rodrigues. Segunda-feira (32/6), às 19h30, no Cine Brasília (Asa Sul, EQS 106/107). Entrada gratuita. Não recomendado para menores de 12 anos