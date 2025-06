Forbes divulga lista de influenciadores mais ricos do mundo

A revista americana Forbes divulgou, nesta segunda-feira (16/6), o ranking de 2025 dos influenciadores mais ricos do Instagram, TikTok e YouTube. No total, os influenciadores listados acumularam cerca de US$ 853 bilhões neste ano, um aumento de 18% em relação ao ano recorde de 2024.

O apoio dos fãs dos criadores de conteúdos citados também continua crescendo. Eles somam 3,4 bilhões de seguidores em 2025, um avanço de 24% frente ao ano passado.

Leia também: Música de Connie Francis viraliza 63 anos após o lançamento

O mestre de acrobacia e desafios Mr. Beats liderou a lista pelo quarto ano consecutivo, com mais de 634 milhões de seguidores em todas as suas plataformas digitais. Segundo a revista, o norte-americano de 27 anos faturou US$ 85 milhões (cerca de R$ 467 milhões) em 2025.

Confira os 10 maiores influenciadores do mundo, conforme a Forbes:

Mr. Beats

James Stephen "Jimmy" Donaldson, mais conhecido como Mr. Beast, é um criador de conteúdo, empresário e filantropo norte-americano, creditado por ser pioneiro em desafios envolvendo dinheiro. Mr. Beast faturou US$ 85 milhões e conta com 634 milhões de seguidores.

Aos 27 anos, Donaldson é conhecido por publicar vídeos desafiadores, como passar horas na Antártica. Ele também trabalha com a sua marca de doces Feastables, sua rede de fast food MrBeast Burger e seu programa de competição Beast Games, disponível na Amazon Prime Video.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Dhar Mann

Dharminder "Dhar" Mann é um empresário e criador de conteúdo no YouTube, conhecido por produzir curtas-metragens com reviravoltas e mensagens morais e conteúdo sobre saúde e bem-estar. Dhar Mann faturou US$ 56 milhões com 137 milhões de seguidores.

Segundo a Forbes, ele fundou um estúdio em Hollywood com uma equipe de centenas de pessoas, voltado para a produção de especiais — como os de volta às aulas — que já somam bilhões de visualizações. Seus lucros vêm principalmente do programa AdSense do YouTube, além de parcerias com grandes marcas, como Meta e Google.

Jake Paul

A luta entre Jake Paul e Mike Tyson causou grande repercussão em novembro e, segundo a Forbes, rendeu a Paul um lucro significativo. O evento foi transmitido ao vivo pela Netflix, marcando a estreia da plataforma nesse formato, e chegou a sobrecarregar os servidores devido à alta demanda dos fãs. Além disso, a HBO lançou um reality show protagonizado por Jake e seu irmão, intitulado Paul American.

Em 2025, Paul faturou US$ 50 milhões e acumula 79 milhões de seguidores nas redes sociais.

Leia também: Entenda por que a capivara se tornou um ícone cultural no Brasil e no mundo

Rhett & Link

Os apresentadores de programas de variedades online seguem ampliando seu império no humor. Expandiram sua presença com canais de streaming no Roku, Amazon Prime e Samsung, criaram uma empresa de eventos ao vivo e lançaram o best-seller The Mythical Cookbook. Além disso, investem em novos talentos e dão suporte a influenciadores em ascensão.

Juntos, Rhett James McLaughlin e Charles Lincoln "Link" Neal III faturaram US$ 36 milhões, e têm 33,8 milhões de pessoas que os seguem.

Alex Cooper

Com um faturamento de US$ 32 milhões e 15 milhões de seguidores, Alexandra Cooper se consolidou como uma das maiores vozes do entretenimento digital. Apresentadora do popular podcast Call Her Daddy, voltado para temas de sexo e relacionamento, Cooper assinou inicialmente um contrato de US$ 60 milhões com o Spotify. No início de 2025, migrou para a Sirius XM com um novo acordo de US$ 125 milhões.

Sua rede de podcasts cresceu e agora conta com sete programas, além do Call Her Daddy. Em junho, ela ganhou um documentário sobre sua trajetória. No mesmo ano, lançou a marca Unwell Hydration, focada em bebidas esportivas e para ressaca, vendida em grandes redes como Target, Meijer e Sprouts, além de ser patrocinadora oficial da Liga Nacional de Futebol Feminino dos Estados Unidos.

Charli D’Amelio

Com faturamento de US$ 23,5 milhões e 216 milhões de seguidores nas redes sociais, Charli D’Amelio consolidou seu nome além do TikTok. Dançarina profissional que ganhou fama na plataforma, ela estreou na Broadway em outubro de 2024, integrando o elenco do musical & Juliet, cuja temporada foi estendida até setembro de 2025. Apesar do novo palco, Charli não abandonou o universo digital.

Com quase 200 milhões de seguidores só no TikTok, manteve colaborações com grandes marcas de moda como Prada e Kate Spade. Além disso, participa ativamente dos negócios da família por meio da D’Amelio Brands.

Matt Rife

O comediante Matt Rife se tornou um fenômeno após viralizar no TikTok em 2022, impulsionando sua base de fãs de forma meteórica. Faturou US$ 50 milhões e totaliza 42 milhões de seguidores.

Seu sucesso se reflete nos palcos: seus shows de stand-up já atraíram cerca de 40 milhões de espectadores, conforme a Forbes. Rife também estrelou dois especiais de comédia na Netflix e deve lançar em breve uma série de filmes no mesmo gênero, expandindo ainda mais sua presença no entretenimento.

Mark Rober

Com faturamento de US$ 25 milhões e uma base de 80 milhões de seguidores nas redes, Mark Rober — ex-funcionário da NASA — se consolidou como uma das maiores referências em divulgação científica no YouTube. Após ultrapassar 57 milhões de inscritos em 2024, seu canal já soma quase 69 milhões de fãs interessados em experimentos criativos e explicações acessíveis sobre ciência.

Seus vídeos incluem desde tentativas de enganar um carro autônomo (com 23 milhões de visualizações) até comparações entre o poder de um laser e de um raio (41 milhões). Fora das telas, Rober também avança no campo educacional com a CrunchLabs, empresa que oferece caixas de assinatura mensal com atividades voltadas para ciência, tecnologia, engenharia e matemática, segundo a Forbes.

Druski

Drew Desbordes, conhecido profissionalmente como Druski, acumula 25 milhões de seguidores e um lucro de US$ 14 milhões. Conhecido por seu humor satírico voltado ao universo do hip-hop, ele também conquistou espaço entre grandes marcas.

Em 2025, coestrelou o comercial da Dunkin' Donuts no Super Bowl ao lado de Ben e Casey Affleck, Bill Belichick e Jeremy Strong. Google, Nike e PrizePicks estão entre outras marcas com as quais já colaborou.

Khaby Lame

Khaby Lame é seguido por 162,2 milhões de fãs no TikTok e um total de 258,5 milhões de seguidores em todas as redes. Conhecido por suas paródias silenciosas e expressivas de tendências virais, o influenciador italiano transformou o humor visual em um fenômeno global.

Seu sucesso rendeu parcerias milionárias com marcas como Hugo Boss, a corretora de criptomoedas Binance e estúdios de Hollywood, onde frequentemente aparece em vídeos com estrelas como Tom Cruise e Matt Damon. Segundo a Forbes, seu lucro chega a US$ 20 milhões. Para ele, o segredo está na autenticidade: "Você não deve ter pressa para ganhar dinheiro", afirma. "Comece criando o conteúdo que você gosta."