5 anos de The Last of Us Part II: O jogo que não deixou ninguém indiferente

Nesta quinta-feira (19/6) a sequência do último jogo da Naughty Dog para o PlayStation 3, um dos jogos que mais marcaram a trajetória dos games, principalmente na relação do jogador com parceiros digitais, enredo de personagens e a quanto uma história pode impactar de diferentes formas, completa 5 anos de lançamento. The Last of Us criou um novo patamar na questão experiência de produtos de entretenimento e a Parte II repetiu o processo, tendo críticas mistas, tanto elogiando a história quanto criticando.

Lançado durante a pandemia da covid-19, The Last of Us Parte II chegou às prateleiras em 19 de junho de 2020, sendo marcante em um dos anos mais turbulentos da história moderna. Segundo o Statista, o jogo vendeu só no primeiro mês de lançamento 2,8 milhões de cópias, sendo o exclusivo PlayStation com os melhores números de lançamento. No início de 2023, antes da estreia oficial da série baseada no jogo, a Naughty anunciou que a franquia The Last of Us havia vendido mais de 37 milhões de unidades, número esse que deve ter aumentado com o interesse em cima do seriado da HBO Max.

Desenvolvimento

O primeiro jogo tinha como tema prinicipal o amor, entre um pai de luto e uma criança sem família. (foto: Reprodução/Naughty Dog)

Produzido pelo estúdio da PlayStation, Naughty Dog, criadora da saga de ação e aventura Uncharted, e inspirado nos clássicos filmes do Indiana Jones, a empresa queria muito criar um novo projeto, diferentemente das aventuras de Nathan Drake, mas o processo seria árduo com eles saindo de uma trilogia de jogos de aventura e criando uma nova propriedade intelectual.

A mente por trás de muitas coisas presentes no jogo, desde a sugestão de um projeto que seria ambientado em mundo pós-apocalíptico com a trama focada no fortalecimento do relacionamento entre duas pessoas, veio de Neil Druckmann, diretor criativo da Naughty Dog na época. Enquanto isso, Bruce Straley se juntou para montar uma jogabilidade que pudesse passar esse sentimento dos personagens de perigo e cuidado.

A ideia de mundo pós-apocalíptico vinha desde o início do projeto, com o mundo infectado por alguma doença e mostrando como os seres humanos lidam com essa pandemia. O diferencial do jogo é que Neil não queria fazer o tradicional “zumbi” da cultura pop, a ideia apareceu enquanto ele via um documentário da BBC mostrando um fungo chamado Cordyceps, que infecta o cérebro de formigas e outros insetos e assim é capaz de controlá-los e dessa forma espalha mais o fungo para outros seres, podendo até destruir colônias completas. Com esse novo conhecimento em mente, Neil apenas indagou: "E se isso fosse possível em humanos?"

O artista Hyoung Taek Nam foi o responsável por algumas artes conceituais que mostram essa ideia de infectado por fungo em seu design. Não só isso, mas essas artes ajudaram a pensar sobre os estágios de infecção e as diferenças entre os inimigos, mostrando sempre o fungo em destaque e como ele se apropriou da pessoa infectada.





Outro grande fator dentro da história é o ambiente em que o jogador vai ter que viajar durante o enredo do jogo. The Last of Us começa em Boston, no estado norte-americano de Massachusetts e termina em Salt Lake City, em Utah, uma distância de mais de 2.300 quilômetros, conforme os personagens andam neste mundo, vemos como o ambiente mudou, com as árvores tomando conta das cidades, crescendo desenfreadamente, vários lugares alagados e construções destruídas pelo tempo.

A trilha sonora foi composta pelo músico argentino Gustavo Santaolalla, que trouxe o tema principal de The Last of Us à vida. Ele também é responsável por outras trilhas marcantes do cinema, como O Segredo de Brokeback Mountain e Relatos Selvagens.

“A razão pela qual não queríamos fazer Ellie como filha de Joel desde o início é porque não teria nenhum lugar para ir, naquele ponto, é óbvio que um pai faria tudo por sua filha, mas eles nem se conheciam, no começo da trama. Começou do início, é como se o jogador tivesse a mesma relação que o Joel tem com a Ellie, nós poderíamos construir a relação entre esses personagens. E se fizéssemos certo, nós conseguiríamos fazer o jogador sentir essa afinidade que Joel tem”, disse Druckmann sobre a importância dos personagens no documentário da produção de The Last of Us, Grounded.

Foram escolhidos para interpretar os papéis principais de Joel e Ellie, no jogo, os atores Troy Baker e Ashley Johnson, respectivamente, ele mais novo que o personagem e ela mais velha. Ainda assim, ambos entregaram performances memoráveis no título, em que chegaram inclusive a ser indicados a vários prêmios de atuação.

No Brasil os dubladores ganharam um espaço especial também dentro do coração dos fãs, tanto que ambos reprisaram seus papéis na série como os personagens, Luiz Carlos Persy, uma lenda da dublagem, já emprestou voz ao Voldemort, Lex Luthor e o Doomfist de Overwatch, dando voz ao Joel em The Last of Us, e Luiza Caspary dá voz a Coco Bandicoot — irmã do Crash — a Clementine de The Walking Dead e em The Last of Us ela dá voz a Ellie.

The Last of Us

Uma experiência que mudaria a relação dos jogadores emergiu em 2013, vindo numa leva de jogos que foram muito além da jogabilidade e resolveram pesar a mão em tramas envolventes. (foto: Reprodução/Naughty Dog)

O primeiro jogo chegou às lojas em 14 de junho de 2013, ano esse em que saiu também um dos jogos com mais relançamentos e antecipações possíveis, Grand Theft Auto V ou GTA V. Mesmo com um competidor tão forte, The Last of Us ainda se destacou vendendo pouco mais de 8 milhões de cópias no console, e sendo indicado a 240 prêmios ao longo do ano, desde melhores performances a roteiro. O jogo foi tão importante para a Sony, que no ano seguinte ele recebeu uma remasterização para o recém-lançado Playstation 4.

*A partir daqui spoilers

The Last of Us conta a história de Joel, um homem que perdeu a filha durante o dia zero da pandemia do Cordyceps e vem sobrevivendo desde então, 20 anos depois, agora como um contrabandista em Boston, Joel faz parceria com Tess, uma mulher que também anda à margem da lei sob os portões da Fedra, a junta militar que mantém a ordem em Boston. Em uma transação que dá errado, as armas dos dois acabam indo para os Vagalumes, uma organização revolucionária que age como uma força de ataque contra os militares.

Quando encontram uma das líderes dos Vagalumes, Marlene, ela oferece um novo acordo, transportar uma mercadoria até o Capitólio e entregá-la até os membros mais próximos do grupo. A mercadoria é uma garota de 14 anos chamada Ellie, conforme Tess e Joel se deslocam para longe do cerco, eles se encontram com diversos infectados, e um dos soldados testa o grupo, Joel e Tess resultam negativo, porém, Ellie dá positivo no dispositivo, apontando que ela está infectada. A garota é confrontada pelos dois e revela que ela foi mordida há muito tempo e é imune ao Cordyceps.

Juntos eles chegam até o Capitólio para presenciar que todos os vagalumes no local foram mortos, assim, Joel toma a decisão de levar Ellie até seu irmão mais novo, Tommy, que foi membro no passado dos vagalumes. Nesse meio tempo, Tess revela que foi mordida e que não pode seguir viagem por ser um risco para os dois. Deixando Tess para trás, Ellie e Joel partem até o Wyoming para encontrar Tommy.

A trama conta a viagem de Ellie e Joel pelos Estados Unidos, enquanto sua relação vai se tornando cada vez mais forte, colocando à prova o laço de pai e filha que eles criaram.

O game ainda recebeu uma expansão chamada The Left Behind, que conta uma história paralela à principal, e traz Ellie e a melhor amiga, Riley, em uma aventura em um shopping, contando um pouco do passado da personagem.

A dúvida sobre uma possível sequência pairou sobre a comunidade dos jogos, já que o próprio diretor disse que só voltaria com a história caso houvesse algo para contar no universo de The Last of Us. E, felizmente, havia. A sequência saiu em 2020 no auge da pandemia da covid-19, depois de alguns adiamentos.

Assim, The Last of Us Part II dividiu opiniões sobre a história, trazendo dessa vez a Ellie como personagem central da trama. Até o lançamento de Elden Ring, da FromSoftware, The Last of Us Part II tinha conseguido o patamar de ser o jogo mais premiado da história.

Desenvolvimento da Parte II

O segundo título tinha um outro tema com ponto central: o ódio e como ele atraí mais ódio. (foto: Reprodução/Naughty Dog)

Druckmann já tinha a intenção de criar uma sequência depois que o jogo foi lançado, mas assim que o projeto estava no mundo, as equipes que tinham se dividido, uma para desenvolver The Last of Us e outra para criar Uncharted 4, acabaram se unindo para finalizar o último título de Nathan Drake, então as ideias de Druckmann ficaram na gaveta até Uncharted 4 sair.

O primeiro vislumbre de novidade para a franquia ocorreu durante uma apresentação especial com os atores originais reencenando algumas partes do jogo ao vivo, Neil Druckmann secretamente adicionou uma nova cena que se passava após o fim do primeiro jogo, que mais tarde apareceu na sequência. Nela, Joel toca Future Days, da banda norte-americana Pearl Jam, para Ellie, prometendo que vai ensiná-la a tocar violão.

Quando finalmente Uncharted estava entregue, Druckmann correu com a ideia de um teaser para anunciar o projeto. Em um evento já extinto da PlayStation chamado de PlayStation Experience, realizado em 2016, que mostrava algumas novidades nos títulos mais conhecidos da empresa.

Neste ano um dois jogos apareceram por lá, o primeiro foi a expansão Uncharted 4: Lost Legacy, que traz Chloe, uma das personagens principais em Uncharted 2, de volta para uma aventura solo. Apesar do choque, aquele não foi o único material que a Naughty Dog anunciou naquela noite, encerrando o evento, um teaser mostrando uma base dos Vagalumes devastada segue uma versão mais velha de Joel até um encontro com uma Ellie também mais velha, que toca violão em meio a uma cena de briga, assim foi anunciado The Last of Us Parte II.

O final de The Last of Us deixa algumas pontas soltas sobre o destino de Joel e Ellie dentro daquele mundo pós-apocalíptico. A principal questão do fim do primeiro jogo é a mentira de Joel para a menina a respeito dos Vagalumes. Ao fim do primeiro título, depois de viajar por todo país, Joel descobre no hospital que apesar das chances da criação de uma vacina para curar o Cordyceps ser possível, Ellie morreria no processo.

Sabendo dessa informação, e inconformado com a situação, Joel mata todos os membros do grupo no hospital e tira a menina de lá, negligenciando uma cura para toda a humanidade. Esse final seria o combustível para um próximo título.

Não só isso, mas Druckmann disse na segunda parte de Grounded, que explorava ideias desde o início do projeto, com ciclos de violência, ponderando sobre suas consequências, mas acima de tudo sobre como eles atraem mais violência. Para ajudar no molde final dessa história, a roteirista Halley Gross entrou para arredondar e colocar mais ideias ao material, como a gravidez de Dina.

Assim nasceu a ideia de que os atos de Joel no hospital em Salt Lake City voltariam para cobrá-lo em algum momento, e isso acarretaria na morte do personagem, o que levaria Ellie numa busca desenfreada por vingança atrás do “monstro” que matou sua figura paterna.

Entretanto, o plano do diretor era desconstruir essa figura que o jogador já tinha estabelecido do assassino de Joel, mostrando uma história na perspectiva do “monstro”, que mostraria ela sendo mais uma tentando sobreviver naquele mundo pós-apocalíptico, explicando suas razões para seguir e matar Joel e tornado plausíveis até para o jogador compreender suas motivações por trás daquele ato. Desse jeito nasce o conceito que se tornou a Abby.





O design da personagem foi intencionalmente feito para ser diferente da Ellie, a última coisa que Druckmann queria era que o jogador achasse que estivesse jogando com uma versão de skin diferente da mesma garota, assim eles pensaram em produzir toda uma nova árvore de habilidades diferentes para a personagem, do mesmo jeito que armas e o estilo de combate.

Na Paris Week em 2017 foi a primeira vez que os jogadores viram Abby em pessoa, com p intuito de surpreender, a Naughty Dog colocou de propósito aqueles personagens que os jogadores nunca viram, mas que ficariam curiosos para saber mais sobre.

O trailer traz uma cena do jogo onde uma mulher misteriosa e muito forte fisicamente é pendurada numa forca para a sua morte por uma espécie de seita, uma segunda menina aparece e tem seu braço destruído por um martelo, até seu irmão intervir e atacar os inimigos, Abby sufoca a mandante e então Yara ordena que Lev a solte, juntos então eles enfrentam os infectados.

Um dos pontos para transformar Abby Anderson em uma pessoa que o jogador possa sentir empatia foi introduzir sua relação com Lev e Yara, dois irmãos membros de uma seita de Seattle chamada de Serafitas, uma das rivais da facção da qual a personagem faz parte. Esse contato e relação dela com os dois desconstroi os próprios preconceitos delas contra os Serafitas e espelha a relação de Joel e Ellie no primeiro jogo.

Apenas em 2018, quando Uncharted 4: Lost Legacy foi finalizado é que a equipe se uniu novamente para produzir com todo mundo The Last of Us Part II. O time concordou um ano antes que seria muito difícil produzir uma demonstração do jogo ao mesmo tempo em que terminavam Lost Legacy, após um consenso a Demo ficou para a E3 de 2018, mostrando como seria a jogabilidade do título.

Com a produção do jogo a todo vapor, The Last of Us Part II adicionou diversas ferramentas dentro do próprio título para ajudar pessoas com deficiência a conseguir aproveitar a experiência também, com um modo com menos botões e um para pessoas cegas.



Conforme o jogo foi sendo desenvolvido, Druckmann entendeu que seu time passava por um crunch – momento da produção em que os funcionários trabalham mais do que a carga horária para conseguir entregar o projeto final.

Tendo isso em mente, Neil compreendeu como a primeira data de lançamento do jogo era irreal, originalmente pretendida para fevereiro de 2020, adiada para maio de 2020 e quando a pandemia começou a Sony adiou o jogo indefinidamente pela logística. E depois de muitos vazamentos, The Last of Us Part II saiu oficialmente em 19 de junho de 2020.

The Last of Us Parte II

Lançado em 2020, The Last of Us Part II dividiu opiniões por humanizar sua principal vilã. (foto: Reprodução/Naughty Dog)

O segundo jogo traz Ellie na cidade de Jackson, no Wyoming, uma comunidade vivendo uma vida pacífica e se ajudando para viver no mundo pós-pandemia do Cordyceps. A garota passa a patrulhar a região para auxiliar o povo local, e uma dessas saídas o jogador ouve Jesse, outro membro de Jackson, conversando com a garota sobre a noite anterior, onde Ellie e sua ex-namorada, Dina, se beijam.

O ato foi recebido com nojo por Seth, que esbraveja e ofende as duas. Sem pensar duas vezes, Joel parte para cima do homem e Ellie grita com ele, saindo da comemoração. Essa briga é um dos catalisadores da história do jogo.

Enquanto isso, um grupo de estranhos está acampado em chalé perto de Jackson, procurando por Joel, uma delas sai na nevasca e acaba atraindo a atenção dos infectados locais, uma grande horda a aborda, mas ela é salva por Tommy e Joel.

Com a nevasca ficando mais forte, Dina e Ellie se abrigam em antigo esconderijo de um membro de Jackson, e durante um momento íntimo, Jesse surge procurando por Joel e Tommy que não apareceram na troca de turno da patrulha, assim Ellie sai à procura dos irmãos Miller. Ellie encontra o chalé mas é sitiada pelos inimigos e só consegue ver Joel no chão, enquanto Abby mata sua figura paterna com um taco de golfe.

Alguns dias depois, Tommy parte para Seattle, a base dos Lobos, uma das facções que reside na cidade, tendo a certeza de que vai encontrar a assassina misteriosa de seu irmão lá. A pedido da esposa de Tommy, Maria, Ellie e Dina partem até Seattle para trazer Tommy de volta a Jackson, ao mesmo tempo em que ele também vai fazer questão de se vingar daqueles que mataram Joel. Nesse caminho as duas encontram muitos inimigos, tanto Lobos, quanto Serafitas, e vão lutando até encontrar um lugar seguro para parar.

Conforme Ellie vai matando um por um dos amigos de Abby, a trilha da vingança se torna cada vez mais brutal e sangrenta, no ponto até da mulher matar uma grávida e vários cachorros na sua jornada. Quando o último dia chega e todos já estão reunidos, Dina, Jesse, Tommy e Ellie prontos para voltar para Jackson e aceitando que não encontraram Abby em Seattle, a mulher aparece em pessoa, atira no rosto de Jesse e ameaça matar Tommy.

Depois de um flashback da vida de Abby, mostrando seu pai e revelando sua identidade como o médico do hospital dos Vagalumes, o jogo volta no tempo, para o dia 1 de Seattle, o jogador agora controla Abby Anderson, a assassina de Joel. A partir desse ponto, Druckmann quis desmontar a pessoa que o jogador tinha construído de Abby, mostrando ela como um soldado influente e importante dos Lobos, além de espelhar a relação de Joel e Ellie, com a sua interação com Lev, um menino trans que segue os ritos dos Serafitas.

Abby toma a decisão de ajudar os irmãos Yara e Lev, depois de ser salva de uma possível morte, ela chega até o aquário prometendo ajudar a menina que teve o braço quebrado durante o confronto. Assim Lev e Abby partem juntos para tentar achar suprimentos para operar Yara, durante esse tempo juntos, a mulher quebra muitos dos seus preconceitos que foram estabelecidos contra os Serafitas.

Após estabilizar a menina, uma nova consequência surge, os Lobos muito em breve vão atacar a base dos Serafitas na ilha deles, Lev quer muito salvar sua mãe da ofensiva e parte solitário em direção ao lugar, com Yara já de pé, Abby parte com ela para tentar resgatá-la. Quando finalmente encontram Lev, ele matou a própria mãe em legítima defesa, logo antes dela ter tentado matá-lo acusando de se desviar do caminho dos Serafitas. O ataque dos Lobos começa na ilha, Abby decide proteger os dois e fugir da ilha, mas no caminho encontro Isaac, o líder da facção que ameaça Lev, Yara se sacrifica no lugar do irmão.

Abby e Lev finalmente escapam do confronto, mas quando chegam no áquario, encontram apenas os corpos de Owen e Mel, sem pensar duas vezes Abby vai atrás da assassina dos seus amigos. Quando finalmente o reencontro entre Abby e Ellie acontece, uma briga sangrenta se desenrola e a filha do médico saí vitoriosa, ameaça a garota com todo o seu ódio, mas deixa Ellie viver.

O epílogo coloca a prova se o jogador quer realmente experienciar o jogo. Vários meses se passaram, o bebê de Dina já nasceu, o casal vive em uma fazenda longe de Jackson, tendo uma vida tranquila no campo. Um dia, um Tommy velho e cansado diz que encontrou o paradeiro de Abby e pede ajuda de Ellie para ir atrás dela, Dina acha uma afronta a sugestão do irmão de Joel, principalmente depois dos eventos de Seattle. Ellie ainda tem traumas com a morte de Joel e com Abby e mesmo contrariando Dina, ela vai atrás da mulher.

Abby e Lev foram capturados por um grupo de Santa Barbara, ambos foram torturados, a diferença do físico de Abby é gritante nesse trecho. Após limpar a base do grupo, Ellie liberta tanto Abby, quanto Lev, mas ao invés de seguir seu caminho e esquecer sua jornada de vingança, Ellie obriga Abby a brigar com ela e durante a luta perde dois de seus dedos, por fim quando domina Anderson desiste de concluir seu desejo de sangue e a deixa viver e ir embora.

Assim ela volta para a fazenda só para encontrar o lugar vazio e uma carta de Dina, no fim ela agarra o violão que Joel lhe deu e tenta tocar as notas, e por conta dos dedos arrancados, ela não consegue mais usar o instrumento, fechando seu ciclo com sua figura paterna. Desse jeito Ellie parte da fazenda.

A série

Estrelada por Pedro Pascal e Bella Ramsey, a série terminou seu segundo ano, no primeiro semestre de 2025. (foto: Reprodução/HBO)

Em janeiro de 2023, a franquia ganhou uma série adaptando o jogo para outro formato, com Pedro Pascal no papel de Joel e Bella Ramsey como Ellie. Além disso, o seriado conta com a participação de Troy Baker e Ashley Johnson fazendo pequenas pontas nas histórias, Baker interpreta um capanga do vilão David e Johnson interpreta a mãe de Ellie. A segunda temporada adaptando a Parte II estreou esse ano, em 13 de abril. Craig Mazin que escreveu Chernobyl para HBO, se juntou ao diretor e roteirista original de The Last of Us, Neil Druckmann para adaptar os eventos do jogo para as telas.

Apesar da segunda temporada adaptar os eventos do segundo jogo, os realizadores optaram por dividir a história em várias temporadas com a segunda servindo exclusivamente para contar o ponto de vista de Ellie, a terceira o ponto de vista de Abby e a quarta deve concluir a série mostrando o epílogo. A primeira temporada conta com nove episódios e a segunda conta com sete, ambos disponíveis tanto no streaming Max, quanto nos canais pagos da Prime Video.

