Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (20/6)

Pergunta Difícil

Data estelar: Sol ingressa em Câncer

A alma não é apenas uma condição individual, o mundo é uma alma também, na qual tudo e todos comungamos, querendo ou não, gostando disso ou não, e é por isso que, mesmo que os horrores abomináveis que acontecem em gerúndio o tempo inteiro nos pareçam distantes, essas condições passam através de nós provocando angústia, de tal intensidade que não poderia ser explicada com os argumentos pessoais.

Essa angústia não se cura com remédios nem com exercícios físicos, porque é a revelação de que, apesar de nos entendermos como indivíduos, nosso funcionamento é muito mais coletivo do que individual.

A pergunta que não é fácil de responder é a seguinte: o coletivo é o somatório dos indivíduos, ou os indivíduos somos emanações particularizadas do coletivo?

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4): Voltar atrás não seria o caso, porém, nesta parte do caminho é preciso andar com cuidado, para não ficar se lançando ao futuro de forma indiscriminada, sem estudar direito as consequências de cada passo que você der.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5): Tudo que você sentir necessidade de falar, antes de mais nada se coloque no lugar de quem ouvirá suas palavras, para verificar se você, estando nesse lugar, entenderia o que é dito, da forma com que é falado. É assim.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6): Ideal seria que o caminho humano entre o céu e a terra fosse seguro e confortável, mas na prática nada é assim. Porém, tampouco se pode existir continuamente na insegurança e no desconforto. Há de haver equilíbrio.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7): Com algumas pessoas você poderá atuar com toda a generosidade de seu coração, mas com outras tantas pessoas você deverá atuar com toda a firmeza de suas vísceras, para que elas saibam reconhecer os limites. É assim.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8): São tantas emoções acumuladas por tanto tempo que se torna necessário sua alma encontrar refúgio e acolhimento, e se essas condições não estiverem disponíveis no seu círculo mais próximo, pois então busque alhures.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9): As pessoas certas para você pedir ajuda e se congregar com elas estão todas por aí, mas provavelmente ocupadas com seus perrengues. É hora de você luzir sua capacidade de atuar como relações públicas. Você consegue.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10): Quando as pessoas se entendem é uma maravilha, porque o somatório delas é infinitamente mais forte do que cada uma por separado conseguiria fazer. Por que será, então, que as pessoas se desentendem mais do que se entendem?

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11): Para que as coisas melhorem é imprescindível que você se atreva a ampliar seus pontos de vista, porque enquanto continuar se apegando a como você acha que tudo deveria ser, não entenderá o que anda acontecendo.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12): Para progredir é necessário arriscar, porém, nem todos os riscos conduzem ao progresso, isso é algo que você precisa ter em mente, para conseguir selecionar direito as encrencas que vai aceitar daqui em diante.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1): Seu bem-estar particular é importante, porém, uma boa parte desse está atrelada ao bem-estar das pessoas de seu círculo mais próximo de relacionamentos. Há de haver bem-estar para todas as pessoas, isso sim!

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2): As potencialidades que sua alma enxerga em tudo que anda acontecendo não sairão sozinhas do plano das ideias, é preciso que você selecione algumas dessas e se dedique a fazer o que estiver ao seu alcance.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3): Nem tudo que você sente é produto de alguma experiência pessoal, sua alma é antenada e sensível o suficiente para se conectar à alma do mundo e, por isso, o que o mundo sente, você também sente. Use o discernimento.