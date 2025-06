Os destinos de lua de mel favoritos das celebridades brasileiras

As celebridades brasileiras estão cada vez mais exigentes quando o assunto é lua de mel: buscam cenários paradisíacos, privacidade absoluta e experiências personalizadas — seja em resorts exclusivos ou refúgios escondidos.

A escolha do destino reflete não apenas sua busca por romantismo, mas também por lugares que tragam segurança e conforto. Confira abaixo os cinco destinos nacionais e internacionais mais escolhidos pelas celebridades para celebrar esse momento especial.

1. Maldivas

O arquipélago no Índico permanece o queridinho das celebridades: oferece bangalôs sobre a água, mergulhos em águas incrivelmente claras e privacidade total. Casais famosos como Isabeli Fontana e Di Ferrero escolheram as Maldivas tanto para casar quanto para passar a lua de mel.

2. Ilhas Seychelles

Localizadas também no Oceano Índico, as Ilhas Seychelles são conhecidas pelas praias de areia branca, águas turquesa e vegetação exuberante. O arquipélago atrai casais em busca de exclusividade e paisagens intocadas. Entre os famosos brasileiros que escolheram Seychelles para a lua de mel estão Camila Queiroz e Klebber Toledo, além de Sabrina Sato e Nicolas Prattes, que desfrutaram de resorts de luxo com vista para o mar. Trilhas, passeios de barco e mergulhos com tartarugas estão entre os programas preferidos dos recém-casados por lá.