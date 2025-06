José de Abreu faz revelações sobre casamento com mulher 51 mais nova

José de Abreu abriu o coração e fez confissões inéditas sobre seu relacionamento com a maquiadora Carol Junger. O ator, que tornou público o romance em 2019, deu detalhes da união.

Em entrevista ao jornal O Globo, o artista, no ar na novela Guerreiros do Sol, do Globoplay, afirmou que a diferença de idade de 51 anos entre os dois não pesa no relacionamento, pelo contrário.

Leia também: O Dia dos Namorados e as vantagens do amor depois dos 50 anos

"Não é algo que faz parte do nosso dia a dia porque não sentimos essa diferença de idade. Ela é minha mulher, eu sou marido dela. Moramos juntos há seis anos, somos casados. Não ficamos perguntando a idade um do outro. Isso não existe", declarou José de Abreu. O ator, inclusive, tem se envolvido com a venda de seu apartamento em Paris, na França.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Está quase vendido, estamos no processo de fechamento. Há alguns detalhes para resolver ainda. No começo, eu ia muito para lá, mas depois quis conhecer outros lugares do mundo. Entre uma novela e outra, quis morar em vários países. Morei na França, Grécia, Nova Zelândia, Portugal e Estados Unidos", disse o artista.