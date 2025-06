Paula Burlamaqui abre o jogo sobre arrependimento com ensaio nua na Playboy

Paula Burlamaqui, que está prestes a fazer o seu retorno às telinhas em Êta Mundo Melhor!, próxima novela das seis da Globo, relembrou o início da carreira, e abriu o jogo sobre ter posado nua na Playboy, em 1996.

Em entrevista ao jornal O Globo, a artista lembrou que realizou as fotos sensuais em Aspen, nos Estados Unidos. Apesar do sucesso em vendas e do nudez explícito, ela assegurou que não sente arrependimento algum pelo trabalho em questão.

"Nunca tive nenhum arrependimento. O primeiro apartamento que comprei na vida foi com o dinheiro da revista. Achei as minhas fotos lindas. Na época, eu estava casada com o Jorge (Guimarães). Ele foi para Aspen, ficou esquiando e fiquei fotografando. Depois, nós curtimos lá um pouco. Foi tudo ótimo", declarou Paula Burlamaqui, que iniciou sua trajetória ao participar do concurso "Garota do Fantástico", em 1987.

"Eu fiquei famosa do dia para a noite, porque o "Fantástico" é um programa que tem muita visibilidade. Naquela época, fiquei muito conhecida, foi muito maluco para mim. Eu era uma menina. (…) Ganhei o concurso e três meses depois estava gravando. Foi meio de supetão, eu nem me formei ainda, era muito crua", disse a atriz.