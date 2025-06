Um amazonense no cangaço! Begê Muniz é um dos nomes de "Guerreiros do Sol"

Begê Muniz é um dos nomes no elenco da novela Guerreiros do Sol do Globoplay, interpretando Antônio Ferraz, um coiteiro que se alia ao bando de Josué (Tomás Aquino). A trama, ambientada nas décadas de 1920 e 1930, revive a história de Lampião e Maria Bonita, mostrando o romance entre Rosa (Isadora Cruz) e Josué, dois sertanejos de origem humilde que enfrentam desafios devido às circunstâncias. A novela tem direção de Rogério Gomes e roteiro de George Moura e Sergio Goldenberg.

Antônio Ferraz, personagem do amazonense, ajuda o bando de Josué devido a rivalidades familiares e disputas de terra, tornando-se um personagem forte que fará de tudo para proteger sua terra ao lado dos cangaceiros. Begê participou da novela Além do horizonte da TV Globo, em 2014, e de filmes como A Floresta de Jonathas (2012) e Amazon Adventure (2017).

Begê lançará seu primeiro longa-metragem como diretor e roteirista, Jamary, em 2025, e recentemente filmou o longa-metragem Sedução, com direção de Marcos Palmeira e Zelito Viana. Ele viverá um casal com Mell Muzzillo no longa gravado em Alter do Chão (PA) e que tem Camila Morgado e Dira Paes no elenco. A história acompanha Paulo (Marcos Palmeira), um ator renomado e alienado em seu próprio mundo.