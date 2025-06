Irlam Rocha Lima comemora lançamento de livro no Beirute

Irlam Rocha Lima comemora 50 anos de jornalismo com o lançamento do livro Artes em festa: 50 anos de reportagem cultural. - (crédito: Wanderlei Pozzembom/CB/D.A Press )

Patrimônio da cultura brasiliense, Irlam Rocha Lima lança o segundo livro, Artes em Festa – 50 anos de reportagem cultural, na noite desta segunda-feira (23/6), no bar Beirute, na Quadra 109 da Asa Sul. Celebrando 50 anos como repórter de Cultura do Correio Braziliense, o escritor recebeu amigos e admiradores do seu trabalho no evento. O projeto reúne 50 artigos escritos para a coluna de Opinião que representam sua trajetória no jornal.

Irlam pareceu surpreso com a quantidade de pessoas que apareceram na celebração. “Estou muito feliz. Estou vivendo um momento de muita alegria e satisfação ao comemorar 50 anos de jornalismo na área de cultura, sempre no meu querido Correio Braziliense”, destaca.

O jornalista comemora o fato de ter recebido amigos, mas também pessoas que não conhecia e apareceram para adquirir o lançamento e cumprimentá-lo. “Meu primeiro livro, lancei no Clube do Choro, e dessa vez escolhi o Beirute, já que são dois lugares que a cultura respira”, conta.

O jornalista destaca que fica muito feliz pela presença de todos e pontua: “Uma coisa é certa, continuo sendo o Irlam do Correio”.