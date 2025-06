"Não quer por perto um ex-viciado que fez filmes adultos", diz frota sobre filho

Alexandre Frota abriu o coração sobre o distanciamento com seu filho mais velho, Mayã Frota, de 27 anos. Em entrevista à revista Veja, o ator e ex-deputado federal afirmou que o afastamento partiu do próprio filho e que, apesar de triste com a situação, respeita a escolha dele.

Segundo Frota, Mayã não quer por perto um pai com um passado envolvendo vício em drogas, filmes adultos e uma carreira política polêmica. "Ele não quer (por perto) um cara que foi ex-viciado, que fez filmes adultos e que se tornou deputado federal. Ele escolheu esse caminho. Ele mora na Bélgica e eu no Brasil, e está tudo certo", declarou.

O artista também relembrou as críticas públicas que recebeu de Mayã após sua eleição como deputado federal em 2018. Na época, o filho expôs nas redes sociais o histórico conturbado com o pai e fez duras declarações sobre o passado de Frota. "Acho que ele deveria bater palma, talvez não entenda o quanto é grande a vitória de um ex-viciado que conseguiu dar a volta por cima. Me orgulho da minha história", afirmou o ex-parlamentar.

Mayã é fruto de uma relação breve entre Frota e Samantha Gondim, que engravidou quando ainda era menor de idade. Na época, o ator pediu que ela interrompesse a gestação, o que gerou anos de afastamento e uma relação marcada por conflitos, inclusive na Justiça por conta de pensão alimentícia.

Hoje, Alexandre Frota comemora a boa relação com os filhos mais novos, Enzo, de 18 anos, e Bela, de 6, frutos do casamento com Fabiana Frota. "Hoje tenho certeza que sou um grande pai para Bela e Enzo. Divido com eles, participo, educo, busco mostrar a vida para eles. Bela, com seis aninhos, e Enzo, com 18 anos, duas faixas etárias diferentes. Sou um grande pai. Consegui adotar Enzo e colocar meu nome no sobrenome dele, pedi autorização ao pai biológico. Não tive oportunidade de me dedicar ao Mayã", concluiu.

