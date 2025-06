Confira a programação das festas juninas nesta semana

Apresentação de quadrilha na edição Sesc Tradições Juninas do Gama do ano passado - (crédito: Divulgação)

Nesta terça-feira (24/6) é celebrado o dia de São João, santo que inspirou a comemoração da festa junina. Conhecido por ser o Santo Festeiro São João, inspirou as festas Joaninas, que se tornaram as tradicionais Festas Juninas.

O último fim de semana de junho promete trazer uma programação abundante de festas juninas pelo DF. De sexta (27/6) a domingo (19/6), será possível participar eventos mais simples, como a Festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Movimento Eureka, na sexta (27/6) e no sábado (28/6), com entrada gratuita, até festas mais elaboradas, como o arraiá do Yolo, no Estádio Mané Garrincha, com entrada a partir de R$60.

Confira a programação das Festas Juninas dos dias 25 a 29 de junho:

25 e 28 de junho

Festa do Clube do Choro, piquenique chorão, dia 25 a partir das 19h30 e no dia 28 a partir das 11. Entrada gratuita.

28 de junho

Só Pra Xamegar, no Casa Park – SGCV Lote 22, Park Sul, das 15h30 às 22h. Entrada a partir de R$30.

Arraiá do Dom, no Canil Dom Deliu's, BR-070, KM 14 NRAG, a partir das 12h. Entrada a partir de R$20.

Arraiá do Country Club, na quadra 27 Conj. 03 Lote Clube - Park Way, a partir das 19h. Entrada R$44.

Tradições Juninas Sesc Gama, no Sesc Gama, a partir das 9h. Entrada gratuita com doação de 1kg de alimento.

Arraiá Casapark 2025, no estacionamento da Cobasi do Casapark, das 15h30 às 22h. Entrada a partir de R$30.

Feira Cultural de Ceilândia, na Casa do Cantador- Ceilândia, a partir das 16h. Entrada gratuita.

Arraiá do Yolo, no Estádio Nacional Mané Garrincha, a partir das 18h. Entrada R$50





27 e 28 de junho

Festa da Padroeira, no Movimento Eureka SGAN 906 módulo E, a partir das 18h. Entrada gratuita.

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na EQL 6/8, Lago Sul, a partir das 19h. Entrada gratuita.

São Chicão, na Paróquia São Judas Tadeu, 908 sul, a partir das 18h. Entrada R$3.





28 e 29 de junho

festa junina do Sítio do Pica-Pau Amarelo, no Teatro Brasília Shopping, a partir das 19h. Entrada R$60.





27, 28 e 29 de junho

Paróquia São Sebastião, na Área Especial 2 Praça 2, St. Leste - Gama, a partir das 19h. Entrada gratuita.

Basílica São Francisco de Assis, na 915 norte, a partir das 19h. Entrada R$12.





25, 26, 27, 28 e 29 de junho

Complexo Fora do Eixo, SAAN, Quadra 1, quinta a sábado, a partir das 20h e Domingo, a partir das 17h. Entrada R$50.

