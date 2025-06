Destaque em reality show do Globoplay, Kenny Alberti festeja a ótima fase

Kenny Alberti, participante do reality "Minha mãe com seu pai" - (crédito: Divulgação)

O reality show Minha mãe com seu pai, nova aposta do Globoplay apresentado por Sabrina Sato, tem sido um dos grandes destaques do ano na plataforma. Com estreia em abril, em meio às comemorações dos 100 anos da TV Globo, o formato inédito — que reúne pais e mães solteiros em busca de um novo amor – já teve sua segunda temporada confirmada durante o Rio2C 2025. Entre os participantes, a atriz Kenny Alberti, conhecida por seu trabalho em novelas como Elas por elas, se destacou e comemora a repercussão positiva do público.

Sucesso e surpresa

Kenny, que viveu a personagem Lia no remake de Elas por elas, contou que ficou surpresa com o carinho dos telespectadores. Muitos me enviaram mensagens dizendo que adoraram o novo formato e que torceram muito pelos casais, revelou. O reality, que tem 10 episódios disponíveis no Globoplay, mostra a atriz ao lado de sua filha, Mylena Alberti, em uma jornada de autoconhecimento e novos relacionamentos.

Apesar da experiência enriquecedora, Kenny não esconde os desafios. "Viver um reality show é uma grande experiência de vida, é algo muito intenso e desafiador. Fiz dez anos de terapia ali", brincou. A atriz, que se define como uma mulher empoderada e decidida, enfrentou críticas durante o programa. "Enfrentei muito julgamento por ser uma mulher que sabe o que quer. Acredito que mulheres como eu precisam ter coragem de se posicionar", disse.

Amor, maturidade e liberdade

Solteira há algum tempo, Kenny priorizou a vida profissional nos últimos anos, mas não abre mão da busca por um grande amor. "Antes de ser mãe e atriz, sou mulher e, como toda mulher, busco sim encontrar um grande amor", afirmou. Para ela, um parceiro ideal precisa ser forte, decidido, ter uma visão humanizada do mundo e admirar minha liberdade. E completou: "Na maturidade, acredito que não devemos perder tempo com DRs e questões adolescentes".

Com uma sexualidade fluida, Kenny defende a liberdade afetiva. "Sou uma mulher livre e me permito viver as experiências que me atravessam. No reality, me joguei de corpo e alma, destacou. Ela também comentou sobre a dinâmica com a filha no programa: Temos um diálogo super aberto. Fiquei surpresa ao perceber que muitos filhos não enxergam os pais como adultos, com vida amorosa e sexual ativa".

Realidade como laboratório humano

Como atriz, Kenny enxerga os reality shows como um laboratório de comportamento humano. "Podemos ver ali inúmeros personagens, pessoas de culturas diferentes, o que torna o confinamento ainda mais rico", analisou. Sobre a postura da filha, Mylena, que é psicóloga, ela explicou: "Ela optou por ficar em silêncio diante de provocações para evitar discussões. Acredita que certos comportamentos só mudam com experiência de vida".

Nascida em Curitiba, Kenny começou nas artes cênicas ainda na infância, mas interrompeu a carreira ao se tornar mãe adolescente. Retomou os estudos 15 anos depois, no Rio de Janeiro, onde se formou na Escola de Atores Wolf Maya e Call. Além das novelas — como Pega pega e Um lugar ao sol —, brilhou no teatro com a peça Na hora do adeus e no cinema com O traidor, coprodução Brasil-Itália indicada ao Festival de Cannes.

Com a confirmação da segunda temporada de Minha mãe com seu pai, Kenny Alberti segue celebrando não apenas o sucesso do programa, mas também a oportunidade de inspirar outras mulheres a viverem com liberdade e autenticidade. "Precisamos exaltar nossa personalidade, mesmo que isso não agrade a todos", finalizou.

Minha mãe com seu pai está disponível no Globoplay, com 10 episódios. A segunda temporada está confirmada para 2026.