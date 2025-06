Andressa Urach muda a cor dos olhos de forma definitiva; veja o antes e depois

Andressa Urach, aos 37 anos, decidiu realizar um antigo desejo e mudou a cor dos olhos de forma definitiva. Durante uma viagem à França, a influenciadora passou por uma cirurgia chamada ceratopigmentação, realizada na cidade de Nice, no sul do país.

O resultado chamou atenção nas redes sociais, principalmente pelo novo tom esverdeado que ela exibe no olhar. Empolgada, Andressa descreveu a transformação como a realização de um sonho de infância.

A ex-participante de reality shows compartilhou todas as etapas do processo com seus seguidores, desde os exames iniciais até o pós-operatório. Segundo ela, a recuperação tem sido tranquila e sem complicações. "Já saí da clínica no mesmo dia e estou seguindo todas as recomendações médicas à risca", contou. Andressa detalhou que está utilizando colírios específicos, evitando situações de risco como exposição ao sol e ventos fortes, além de sempre usar óculos escuros com proteção UV.

A ceratopigmentação, também conhecida como tatuagem da córnea, é um procedimento que aplica micropigmentos na camada superficial do olho, alterando a cor de forma permanente. Embora seja procurada por motivos estéticos, a técnica também é usada para corrigir manchas e opacidades na córnea.

Leia mais: Baterista sofre ataque cardíaco no palco durante show em festival



Andressa deixou claro que está satisfeita com o resultado e que o novo visual representa mais uma etapa de sua busca por autoestima e bem-estar. Nas redes sociais, os fãs reagiram com elogios e mensagens de apoio, elogiando a coragem da influenciadora em compartilhar todo o processo com transparência.

Confira o antes e depois:

Andressa Urach (Foto: Reprodução/Instagram)



A post shared by Andressa Urach | Reserva Oficial (@aandressaurach) View this post on Instagram

O post Andressa Urach muda a cor dos olhos de forma definitiva e resultado impressiona; veja o antes e depois foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.