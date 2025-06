Morre o compositor argentino Lalo Schifrin, autor do tema de 'Missão Impossível'

(FILES) Argentinian composer Lalo Schifrin accepts an honorary Oscar at the 10th Annual Governors Awards gala hosted by the Academy of Motion Picture Arts and Sciences at the the Dolby Theater at Hollywood & Highland Center in Hollywood, California on November 18, 2018. Lalo Schifrin, the award-winning Argentine composer who created the theme song for ?Mission Impossible?, has died in the United States at the age of 93, local media reported on June 26, 2025. (Photo by Robyn BECK / AFP) - (crédito: AFP)

Lalo Schifrin, o aclamado compositor argentino que criou o tema da franquia "Missão Impossível", morreu nos Estados Unidos aos 93 anos, informou a imprensa local nesta quinta-feira (26).

Nascido em 21 de junho de 1932 em Buenos Aires, Schifrin, que trabalhou na trilha sonora de mais de 100 filmes e programas de televisão, faleceu em sua casa na Califórnia, de acordo com a publicação especializada Deadline.

O músico conquistou quatro prêmios Grammy em suas várias décadas de carreira, na qual somou créditos em produções como "Bullitt" (1968), estrelada por Steve McQueen, "Operação Dragão" (1973), com Bruce Lee, e a série de televisão "Starsky & Hutch".

No total, foi nomeado 19 vezes aos cobiçados prêmios da música, incluindo três vezes consecutivas na década de 1960 pelo inconfundível tema da série de televisão "Missão Impossível".

Variações da composição feitas por outros músicos aparecem na saga de filmes derivada da série, protagonizada por Tom Cruise.

O também pianista e maestro foi nomeado seis vezes ao Oscar por suas contribuições em filmes como "Rebeldia Indomável" (1967), "Terror em Amityville" (1979) e "Golpe de Mestre II" (1983).

Schifrin, que também compôs a trilha sonora de "Perseguidor Implacável" (1971), protagonizado por Clint Eastwood, recebeu das mãos do veterano ator um Oscar honorário em 2018 por sua trajetória.

