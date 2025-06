Ator de Hollywood bate recorde mundial de mais saltos com paraquedas em chamas

O ator Tom Cruise, indicado três vezes ao Oscar, ganhou um título do Guinness World Records pelo maior número de saltos de paraquedas incríveis realizados por um indivíduo. O astro de Hollywood saltou de um helicóptero 16 vezes, preso a um paraquedas encharcado de combustível e incendiado em uma cena do filme Missão: Impossível - O Julgamento Final. Nenhum outro ator ou dublê chegou perto de tamanha quantidade de saltos mortais.

"Tom não interpreta apenas heróis de ação – ele é um herói de ação. Grande parte do seu sucesso pode ser atribuída ao seu foco absoluto na autenticidade e em desafiar os limites do que um protagonista pode fazer. É uma honra poder reconhecer sua total coragem com este novo título do Guinness World Records", disse Craig Glenday, editor-chefe do Guinness World Records.

Veja o vídeo:

Tom Cruise é paraquedista licenciado há muitos anos. As filmagens de Missão: Impossível - O Julgamento Final (2025) ocorreram em Drakensberg, na África do Sul. Uma equipe passou semanas planejando e preparando uma sequência que levariam o ator em um helicóptero a uma altitude mínima de 7.500 pés antes de soltá-lo preso a um paraquedas em chamas.

“Tom não é nenhum estranho à quebra de recordes. Ao longo de sua carreira impressionantemente longa e consistente, ele provou ser o ator mais poderoso de Hollywood e o astro mais lucrativo, e ainda é o ator com o maior número de filmes consecutivos de US$ 100 milhões no currículo e o herói de ação de maior sucesso nas bilheterias mundiais", frisou Craig Glenday, editor-chefe do Guinness World Records.

