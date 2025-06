Sofia Brasil estreia na SounOn com single empoderador

A cantora Sofia Brasil anuncia o lançamento de seu novo single “Perigosa Sou Eu”, marcando sua estreia na plataforma SounOn, distribuidora oficial do TikTok. A música será lançada em todas as plataformas digitais no dia 4 de julho, trazendo uma mensagem de empoderamento feminino e amor próprio.

Com produção assinada por André Primo, a faixa apresenta uma nova versão de um trabalho anterior da artista, agora com arranjos que incorporam elementos do sertanejo contemporâneo. Gravada no estúdio do próprio produtor, a música mantém a essência da composição original, mas ganha uma roupagem mais atual. A letra, escrita por Sofia em parceria com Tierry, aborda temas como força feminina e superação pessoal.

O projeto inclui dois videoclipes filmados em um galpão da Talismã, espaço ligado ao cantor Leonardo. As produções apresentam cenas impactantes, incluindo a cantora destruindo um carro, uma imagem que simboliza libertação e recomeço.

“Esta música é um recado para não subestimarem a força de uma mulher. Mostra que vulnerabilidade não é sinônimo de fraqueza, mas sim de autoconhecimento“, explicou a cantora sobre a mensagem principal da canção.

A direção de arte do projeto ficou a cargo de Felipe Fanaia e Rober Dognani (Dashaus), com uma estratégia de divulgação que inclui rádios, redes sociais e shows ao vivo. Sofia Brasil vem se consolidando no cenário musical com seu estilo “Brega Chique”, que mistura elementos do brega, sertanejo, MPB e pop.

“Este trabalho representa minha evolução artística e tudo o que aprendi desde meu primeiro EP”, afirmou a cantora, que já planeja novos lançamentos para os próximos meses. O single “Perigosa Sou Eu” estará disponível em todas as plataformas digitais a partir de 4 de julho, distribuído pela SounOn.

Sofia Brasil é dona do sucesso “Menino”

Sofia Brasil começou a compor ainda na adolescência, e decidiu investir na carreira após incentivo do empresário Simon Fuller, empresário responsável pela carreira de artistas como Marisa Monte e Los Hermanos.

Inspirada pelo incentivo de Fuller, a cantora escreveu cerca de quatro canções na mesma noite. Uma das músicas chegou aos ouvidos de Tierry, produtor musical por trás do brega e arrocha, e da atual parceria dos dois surgiram seis músicas inéditas.

Recentemente, Sofia Brasil lançou o EP “Sô Forte”. Com três músicas, o novo trabalho inclui a versão original de “Poderosa Sou Eu”, “Terapia” e o sucesso “Menino”, que acumula mais de 425 mil visualizações no canal oficial da artista no YouTube.