Tereza Seiblitz abre o jogo sobre a vida sexual aos 60 anos

Tereza Seiblitz, que integrou o elenco da novela Volta por Cima (2024), chamou a atenção do público por interpretar uma personagem que possuía uma vida sexual ativa. Fora da ficção, a atriz, de 60 anos, não esconde a importância do assunto para mulheres na terceira idade.

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, a artista declarou: "A tendência, muitas vezes, é representar a mulher com mais de 50 anos – ou até menos – apenas como mãe. Tudo gira em torno de filhos ou netos. Ou então são personagens marcadas por doenças. É sempre essa mesma representação", disse.

"Minha personagem era uma mulher que tem uma vida sexual ativa. Por isso considero tão importante o fato de ela ter se afirmado como mulher e não ficar sempre a reboque da história dos filhos ou do marido – ou da ausência dele – como se a mulher deixasse de ter vida própria", explicou Tereza Seiblitz, que não escondeu que busca manter a vida sexual em vigor.

"Continuo com libido"

"Adoro meus filhos, adoro meus netos, sou uma mãe presente. Mas acho fundamental que se mostre que uma mulher de 60 anos não está morta. Ela continua ativa, com desejos, com vida própria – não à sombra de outras pessoas, ou reduzidas a quem cuida da casa, quem põe as coisas para funcionar. Esse trabalho invisível precisa ser representado de forma viva, com humor, com libido, com tesão de vive", pontuou ela.

