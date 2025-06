Solteira, Gracyanne Barbosa vai sortear seguidor para passar dia com ela

Gracyanne Barbosa, aos 41 anos, decidiu transformar uma ideia de fã em realidade ao anunciar que sorteará um seguidor para passar um dia inteiro ao seu lado. Ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, uma fã sugeriu: "Sorteia um seguidor pra treinar com você???". Animada, Gracy declarou que não quer apenas dividir um treino, mas um dia completo, com direito a exercícios, alimentação à base de ovos e tudo o que faz parte da sua rotina fitness. "Vou pagar o mensal da academia e dar um mimo", acrescentou, pedindo sugestões para escolher o participante.

A influenciadora fitness, que está solteira desde o término do casamento com Belo em abril do ano passado, descreveu 2025 como um ano intenso e cheio de surpresas. "Tem dias que até eu me pego pensando: ‘Que loucura foi essa, 2025?’ Como pode tanta coisa acontecer em tão pouco tempo? Mas como tudo na vida, levo de aprendizado", afirmou. Ela destacou os altos e baixos, revelando que foi surpreendida por pessoas e experiências inesperadas, entre elas sua participação no BBB, que considera quase inacreditável.

Gracyanne também comentou sobre seu crescimento pessoal, ressaltando que está "tirando sonhos da gaveta" e vivendo um momento de renovação, com estudos, busca espiritual e novas conquistas. "Estou tendo a chance de aprender com pessoas que admiro, momento de mudanças e renovação… só agradeço! Foram 6 meses de muito desafio", completou.

Além disso, ela respondeu a uma dúvida sobre a relação com a família do ex-marido Belo, deixando claro que o vínculo permanece forte. "Até quando elas quiserem! Somos uma família e família não se desfaz assim, né? Temos uma ligação muito forte", explicou, citando a proximidade com a mãe do cantor e a relação com a filha dele, Isa, com quem mantém contato desde a infância.