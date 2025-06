Luiza Ambiel revela mudança de vida com venda de conteúdo adulto

Luiza Ambiel, conhecida por ter sido ex-Banheira do Gugu, se tornou uma das personalidades famosas com maior êxito na produção de conteúdo adulto na plataforma Privacy.

"Divisor de águas"

Em entrevista à coluna Splash, do UOL, a ex-participante de A Fazenda aponta que o trabalho na plataforma foi um processo de autoconhecimento e libertação. "Foi um divisor de águas na minha vida. Me ajudou a me soltar, ser eu mesma. Foi tudo um crescente, um empoderamento. Da mulher se conhecendo, conhecendo o corpo… E não deixar a idade interferir", disse.

Luiza Ambiel, que já protagonizou momentos inusitados para realizar os fetiches dos seus assinantes, ressaltou a importância do fato. "Acho que quem tá começando tem que ter dedicação. Fazer bonitinho, achar sua linha, seu público e se dedicar", aconselhou.

A veterana ainda destacou que gosta do contato direto com os assinantes. "O chat é onde eu troco ideia, onde vejo o que estão pedindo, sugerindo. Tem que dar atenção. A live também é legal. É um conjunto. Eu gosto de estar ali", explicou. "Se for entrar pensando só no financeiro, não rola. A galera percebe. Eles dão feedback. Tanto que meus comentários são abertos. Se tem crítica, a gente corre atrás, a gente faz", declarou.

