Andressa Urach pode ter cinebiografia e quer atriz da Globo como protagonista

A influenciadora e modelo Andressa Urach revelou que deseja transformar sua trajetória de vida em um filme. Segundo ela, já recebeu propostas para dar início ao projeto, mas impôs uma condição: quer estar envolvida diretamente no desenvolvimento do roteiro e de todos os detalhes da produção. Em entrevista recente, Andressa sugeriu que a atriz Paolla Oliveira seria ideal para interpretá-la nas telonas. "Acho ela linda, talentosa e acredito que iria arrasar", comentou.

Durante a mesma conversa, Urach fez um desabafo sobre sua atual situação financeira. Enfrentando dificuldades para arcar com suas despesas, ela admitiu que está considerando retornar à prostituição. "Eu não estava fazendo [programas], mas agora vou voltar para o job, porque a situação apertou. Tenho que pagar o cartão. Eu não queria. Na época, eu cobrava uns R$ 15 mil. Agora, por R$ 6 mil eu faço, porque estou precisando", declarou com franqueza.

Andressa ficou conhecida nacionalmente após sua participação no reality show A Fazenda, em 2012. Antes disso, iniciou sua carreira como modelo e, posteriormente, apareceu em programas de televisão como garota de programa. Ao longo dos anos, também tornou pública sua luta contra a dependência química e as dificuldades relacionadas à saúde mental, se tornando um nome frequentemente presente nas manchetes.

Acostumada a polêmicas, Urach já se envolveu em situações controversas que ganharam ampla repercussão nas redes sociais. Entre elas, afirma ter recebido um áudio do próprio pai com uma proposta inusitada, além de ter gravado conteúdos adultos com a ex-sogra e participado de uma cena que a levou ao hospital, ao contracenar com oito homens. Esses episódios evidenciam a complexidade de sua trajetória e o apelo que uma cinebiografia pode despertar.

