Taís Araujo muda o cabelo para nova fase de Raquel em ‘Vale Tudo’

Taís Araujo surge com um novo visual para marcar a reviravolta de sua personagem Raquel na novela Vale Tudo. A transformação capilar acompanha um momento decisivo da trama: após enfrentar duras revelações sobre a filha Maria de Fátima, interpretada por Bella Campos, Raquel assume o comando do restaurante Paladar e começa uma nova fase em sua vida. Para refletir essa guinada, a atriz clareou os cabelos utilizando a coloração Excellence Sem Amônia, da L’Oréal Paris, marca da qual é embaixadora há 15 anos.

O novo visual foi revelado com exclusividade uma semana antes da exibição da sequência em que Raquel ressurge mais poderosa e elegante. A mudança acontece após uma passagem de tempo na novela, marcada pelo casamento de Fátima com Afonso (Humberto Carrão) e pela cena impactante em que Raquel rasga o vestido de noiva da filha. A partir daí, a personagem reaparece como uma mulher de negócios, sócia de Celina (Malu Galli) no restaurante, e com uma aparência totalmente renovada.

Taís Araujo explicou que o momento em que Raquel se olha no espelho marca uma virada interna: "Ela se entende como uma mulher bonita e pergunta: ‘Como posso ficar mais bonita?’. E vai buscar isso, mas sem deixar de ser quem ela é". A atriz ressaltou ainda que a escolha da cor e do produto tem um significado especial, já que ela estrelou a campanha de lançamento da mesma coloração anos atrás.

Sobre a transformação, Taís foi enfática: "Mudar o visual é um ato de coragem e liberdade. Me sinto pronta para uma nova fase. Esse momento reforça o que acredito: ninguém segura a força de uma mulher confiante, cuidada e no controle da própria história".

