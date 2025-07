Ney Matogrosso revela detalhes da convivência com a mãe, que tem 103 anos

Aos 83 anos, Ney Matogrosso compartilhou detalhes comoventes da convivência com sua mãe, Beita de Souza Pereira, que completou 103 anos. Em uma publicação recente nas redes sociais, o cantor falou com carinho e naturalidade sobre os efeitos da idade avançada na lucidez da matriarca.

"Agora, com 103, ela não funciona mais. Até os 100 ela cuidou do meu sítio. Tem dias que ela não me reconhece, não é sempre. Mas tem dias que ela olha para mim e fala: ‘Quem é você?’. E eu digo: ‘Sou o Ney, mãe’. Mas também não faço drama não", relatou o artista.

O sítio mencionado por Ney fica em Sampaio Corrêa, distrito de Saquarema, no Rio de Janeiro. O local tem um significado especial para o cantor, que se refugiou ali com a mãe durante a pandemia. Com o tempo, a antiga fazenda foi transformada em uma Reserva Particular do Patrimônio Natural, onde ele desenvolve projetos de preservação ambiental e reabilitação de animais silvestres. Hoje, ele divide o tempo entre a propriedade e seu apartamento no Leblon, na Zona Sul do Rio.

A relação entre Ney e Dona Beita sempre foi marcada por afeto e respeito. Em entrevistas, o cantor costuma mencionar o papel essencial da mãe em sua formação pessoal e artística — em contraponto ao pai, militar rígido com quem teve desentendimentos na juventude. Essa dinâmica familiar, aliás, ganhou destaque recentemente nas telonas.

O filme Homem com H, dirigido por Esmir Filho, revisita a trajetória de Ney desde a infância em Bela Vista, no Mato Grosso do Sul, até o reconhecimento como um dos maiores artistas da música brasileira. A obra aborda momentos intensos de sua vida, como o despertar artístico, os desafios afetivos, o luto pela perda de amigos para a AIDS e, claro, o laço inquebrável com a mãe, que segue como presença constante em sua história.

