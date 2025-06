Ney Matogrosso conta como convenceu Cazuza a gravar "Pro Dia Nascer Feliz"

Durante participação no programa Sem Censura, da TV Brasil, Ney Matogrosso relembrou os bastidores de um dos maiores sucessos da música nacional: “Pro Dia Nascer Feliz”. O artista contou que precisou literalmente acordar Cazuza para garantir a gravação da faixa, que só ganhou espaço nas rádios após sua própria versão ser lançada.

“Eu não entendia como o Barão não tocava em rádio. Aí ele me deu a gravação do Barão, eu ouvi Pro Dia Nascer Feliz. E aí eu fui lá na casa do Cazuza. Só faltava uma música pro meu disco”, revelou Ney.

A visita à casa de Cazuza, porém, foi marcada por um gesto inesperado. “Tinha uma moça que trabalhava com ele e disse: ‘Ele está dormindo e eu não posso acordar’. Aí eu: ‘Mas eu posso’. Aí eu me joguei em cima dele na cama. Ele acordou assustado e eu disse: ‘Acorda pra ganhar dinheiro, Cazuza’”, recordou, arrancando risos do público.

Cazuza resistiu: “‘Não pode’. ‘Como não pode, Cazuza?’. ‘Vai ser nossa música de trabalho’”. Mesmo com a recusa inicial, Ney acabou gravando a canção e, como ele mesmo lembra, foi a sua versão que levou o som para o topo das paradas. “O meu disco saiu e começou a tocar. Claro, porque todo mundo queria tocar aquela música. E eu tenho muito orgulho disso.”

Apesar da disputa, o cantor reconhece o valor da gravação original. “As duas versões tocavam muito, mas a do Barão ficou para sempre”, disse Ney, reafirmando o legado eterno da banda e de seu ex-vocalista.