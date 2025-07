Cantora e ex-dançarina do Silvio Santos morre aos 59 anos

A cantora Sol, conhecida por sua trajetória nos programas de auditório dos anos 1980, como os de Silvio Santos e Bolinha, morreu neste sábado (12/7), aos 59 anos, em São Paulo. A informação foi confirmada em nota oficial publicada nas redes sociais da artista, cujo nome de batismo era Sandra Fátima do Valle Reis. A causa da morte não foi divulgada.

Sol alcançou projeção nacional com músicas como Meu Gatinho e se destacou por seu estilo sensual e performático, sendo frequentemente comparada a Gretchen, ícone da mesma época. Ela fez parte de uma geração de mulheres que marcaram a música popular com hits dançantes, figurinos ousados e grande presença em programas de auditório.

A visibilidade conquistada no Brasil abriu portas para uma carreira internacional. A cantora fez turnês no Japão, onde chegou a morar por quase duas décadas.

Nos últimos anos, Sol tentava retomar a carreira artística no Brasil e estava confirmada em um evento neste sábado em Suzano, na Grande São Paulo. A artista morava sozinha no bairro do Campo Limpo, na zona sul da capital paulista, e foi encontrada sem vida por amigos horas antes de participar do evento.

O velório será realizado nesta segunda-feira (14), às 11h, no Cemitério Vila Formosa.