Jovem francês vence 646 episódios de programa e entra para a história

O estudante Émilien, de 22 anos, fez história na televisão da França ao conquistar 646 vitórias consecutivas no programa Les 12 Coups de Midi, da TF1, uma competição de conhecimentos gerais. O feito inédito durou quase dois anos, entre setembro de 2023 e julho de 2025, e garantiu ao jovem um prêmio total de €2,56 milhões (o equivalente hoje a R$ 16,52 milhões) em dinheiro e bens, incluindo 23 carros, diversas viagens, eletrônicos e eletrodomésticos.

O game show reúne quatro participantes a cada episódio em uma disputa de perguntas e respostas. O vencedor do dia assume o posto de "mestre do meio-dia" e retorna no episódio seguinte. Émilien permaneceu invicto, marcando presença ininterrupta no programa até sua eliminação em 6 de julho, tendo sido superado por Romain, um engenheiro que foi eliminado no dia seguinte.

Durante a participação, o jovem também conseguiu conquistar 23 "estrelas misteriosas", uma espécie de desafio bônus dentro do programa. O impacto de Émilien no programa foi tão grande que ele retornou à atração em um especial de horário nobre, uma semana depois da eliminação.

O desempenho de Émilien fez explodir o interesse do público pelo programa e gerou um recorde de inscrições, conforme revelou o apresentador Jean-Luc Reichmann. "Nunca tivemos tantos pedidos. Gosto da ideia de saber que estamos dando a todos a chance de seguir os passos dos nossos grandes campeões", disse à revista Télé Loisirs.

O sucesso e a longevidade de Émilien também levantaram discussões entre os produtores sobre a necessidade de alterar as regras do jogo. Embora as normas originais não limitassem o número de vitórias consecutivas, a presença tão prolongada de um único participante chegou a incomodar parte da audiência. “Não podíamos mudar o contrato no meio do caminho, mas vamos ver com os produtores se algo precisa evoluir", apontou o apresentador.