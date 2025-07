Netflix divulga nesta segunda (28/7) as primeiras imagens de Frankenstein

Por Lucas Maia*

A plataforma de streaming, Netflix, divulgou, nesta quarta-feira (28/7), as primeiras imagens do filme Frankenstein, do diretor Guillermo del Toro. O longa estreia em novembro deste ano. Oscar Isaac, Jacob Elordi e Mia Goth atuam no filme.

Guillermo del Toro adapta o clássico de Mary Shelley ‘Frankenstein ou o Prometeu Moderno’ neste longa-metragem. O filme conta a história de Victor Frankenstein, um cientista egocêntrico, que dá vida a uma criatura monstruosa em um experimento, o que ocasiona uma tragédia que afeta tanto o criador quanto a criação.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco