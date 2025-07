Clube do Choro recebe Ana Reis, Nelsinho Serra e Westony

Cantora Ana Reis se apresentará no Clube do Choro - (crédito: Célio Maciel)

Nesta quarta-feira , o projeto Choro Livre Convida receberá a cantora e compositora Ana Reis, o cavaquinista Nelsinho Serra e o trompetista Westony. A apresentação terá entrada gratuita, com início às 19h30, no Espaço Cultural do Choro. O repertório reunirá clássicos do choro e músicas atuais.

Tanto Ana quanto Westony não escondem a alegria em participar do projeto: "Será uma honra e uma alegria estar no palco com artistas da cidade que respeito e admiro tanto. Estou muito feliz em participar", revela Westony. Ana afirma que se sente honrada por realizar esta apresentação e que a participação do projeto representa um reconhecimento de sua carreira, que completou 20 anos neste ano, na cena cultural de Brasília.

A cantora Ana Reis destaca o papel das vozes femininas no cenário do choro: "É um resgate e uma forma de manutenção da memória do choro cantado, pois desde o surgimento desse gênero temos intérpretes femininas, como Carmen Miranda, Aurora Miranda e Aracy de Almeida". O repertório preparado por ela para o show traz canções de compositores de Brasília, como Sérgio Magalhães, e também de compositoras como Dona Ivone Lara.

Westony Rodrigues explica que a união de trompete e choro, por mais que inusitada, vem se fortalecendo nos últimos anos. E cita Silvério Pontes, Aquiles de Moraes e Moisés Alves, suas referências de trompetistas no choro. "O choro é um prato cheio para variações rítmicas. E isso só deixa o processo de criação e improvisação, cada vez mais rico em variações", afirma.

Apesar de ser uma proposta inovadora, Westony não deixa de valorizar a tradição do estilo musical: "Manter a tradição é muito importante para mim. E, apesar das influências de outros estilos que tenho, principalmente nos improvisos, sempre respeito a tradição do Choro, que se mantém viva em nosso coração e em nossas raízes Brasileiras".

O trompetista revela suas expectativas para a apresentação de quarta-feira: "O choro é emocionante e empolgante. É impossível ouvir Choro e não se emocionar e sentir vontade de dançar. Então para quem vai no show, terá uma experiência emocional musical incrível".

O complexo Cultural do Choro tem como objetivo reunir música e cultura popular em uma programação gratuita e de livre acesso. Além das apresentações musicais, o projeto proporciona atividades para toda a família, democratizando o acesso à cultura e à manutenção da música popular brasileira. "Eu percebo que esses eventos gratuitos fazem com que famílias inteiras tenham acesso à cultura de forma partilhada. A troca entre nós artistas e crianças, idosos, famílias inteiras é muito rica", diz Reis.

