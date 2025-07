Ranking aponta as maiores "maria-chuteiras" do Brasil; Andressa Urach está na lista - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Ex-affair de Neymar e criadora de conteúdo adulto, Fernanda Campos foi eleita pelos internautas como a maior "maria-chuteira" do Brasil. A votação, promovida pela agência Explodiu BR, agitou as redes sociais com mais de 46 mil participações em duas etapas. Na primeira, o público indicou seus nomes favoritos e, na segunda, votou entre as mais mencionadas.

O resultado reuniu um verdadeiro hall da fama das musas do futebol — com histórias polêmicas e envolvimentos com jogadores famosos. Confira o Top 8:

1º – Fernanda Campos

Ganhou projeção ao revelar um affair com Neymar Jr., na época comprometido. Depois, investiu na carreira em plataformas +18, faturando alto com conteúdo exclusivo. Participou de A Fazenda e chegou a expor mensagens de outros atletas. Mais recentemente, chamou atenção ao receber uma curtida de Vini Jr.

2º – Mulher Melão

A eterna Renata Frisson já admitiu romances com jogadores. Figura marcante por declarações ousadas e looks provocantes, mantém seu lugar garantido em listas do gênero.

3º – Key Alves

Ex-BBB, atleta e influencer, viveu um romance com o lateral Piquerez, do Palmeiras. É conhecida por declarações provocativas e presença constante nas redes.

4º – Andressa Urach

Entre polêmicas e mudanças de trajetória, já revelou encontro com Cristiano Ronaldo e mantém presença no universo +18. Seu histórico amoroso com jogadores e postura direta a consolidam na lista.

5º – Dani Sperle

Ex-namorada de Adriano Imperador, a musa do Carnaval é lembrada por figurinos ousados e participações em eventos de destaque, além de sua relação com atletas.

6º – Brida Nunes

Atriz e ex-participante de programas de humor, ganhou visibilidade após boatos de envolvimento com jogadores da Série A e transmissões interativas com fãs de futebol.

7º – Joana Machado

Ex-namorada de Adriano Imperador e vencedora de A Fazenda, ficou marcada pela personalidade forte e relacionamento intenso com o craque.

8º – Sabrina Ferreira

Prima de Fernanda Campos, ganhou atenção ao admitir interesse por atletas e iniciar carreira em conteúdo adulto.