Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (30/7)

A DISCUSSÃO COMEÇA

Data estelar: Lua cresce Vazia em Libra.

Dia perfeito para encontrar um motivo qualquer e iniciar uma discussão estéril e contraproducente que pode, inclusive, adotar dimensões maiores se as pessoas envolvidas decidirem teimar com que cada uma delas tem a razão e que, por isso, não devem fazer nenhuma concessão.

Dito assim, pareceria que ninguém se meteria numa enrascada dessas, porém, acontece com muita mais frequência do que aceitaríamos, porque as pessoas nos irritam quando começam a sair da caixinha conceitual em que as enfiamos, tendo ideias próprias e liberdade de atuação.

Todos queremos ser tratados como sujeitos de nossos próprios destinos, mas ao mesmo tempo tratamos os “outros” como objetos que devem ficar sempre dentro da caixinha conceitual em que os enfiamos, mas que, em dias como hoje, se libertam sem nossa autorização. A discussão começa.



































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4): Se você fuçar, encontrará motivo de briga com essa pessoa que, talvez, nem mereceria a situação. Este é um daqueles momentos em que as pessoas irritam, mesmo que elas sejam umas santas. É tudo um jogo da mente.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5): Se as coisas que deveriam funcionar direito sem que você precise prestar atenção parecem conspirar para quebrar todas ao mesmo tempo, é porque chegou a hora de respirar fundo e relaxar. Nada grave está acontecendo.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6): Repetir a fórmula que tenha dado certo sempre não é garantia de obter o mesmo resultado neste momento em particular. Agora seria melhor você dar continuidade ao que já está em marcha em vez de buscar novas encrencas.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7): O que era certo e seguro virou incerto e provocador de insegurança. Não importa, essa condição vai passar e não deixará rastro algum, desde que você não a leve a sério, como se fosse uma afronta pessoal.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8): As bobagens que você poderia dizer de forma inofensiva normalmente, neste momento produziriam efeitos negativos. Por isso, se você tem hoje essa disposição de falar o que vier à cabeça, procure observar melhor as reações.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9): A medida de segurança que você gostaria de obter neste momento pode não estar ao seu alcance, mas isso não significa que deva desistir, apenas que precisa adaptar seus anseios ao que seja possível de imediato. É assim.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10): Tomar iniciativas é bom, porque abre caminhos e investe energia de realização. Porém, há dias, como hoje, em que é melhor você se abster de tomar iniciativas, porque essas têm muita chance de serem contraproducentes.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11): De vez em quando bate uma sensação de desamparo que não pode ser explicada por nada do que acontece, mas como a mente é astuta, logo vai encontrando culpados para o que sente. Melhor não se meter nessa enrascada.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12): Aquilo que depender de fatores que não estão sob seu domínio precisa ser administrado com cuidado num dia como hoje, porque as coisas andam bastante complicadas e neste dia parece que tudo se complica ao mesmo tempo.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1): O que você tiver de fazer hoje, procure colocar em marcha com total desapego pelos resultados, agindo exclusivamente pela necessidade ou cumprindo as obrigações de sua responsabilidade. Melhor assim.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2): As lindas e impraticáveis ideias não precisam ser descartadas, mas silenciadas pelo menos, porque é certo que as pessoas criticarão tudo que você dizer e isso seria contraproducente. Viaje ao futuro sem restrições.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3): Quando as suspeitas começam a se transformar em paranoia é porque chegou a hora de pedir ajuda. Porém, como pedir ajuda se é você que se convence de as histórias paranoicas serem verdade? É uma situação complicada.