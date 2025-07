Ainda estou aqui e mais 35 filmes concorrem ao Grande Otelo nesta quarta

Premiação da 24ª edição do Prêmio Grande Otelo é realizada nesta quarta-feira (29/7), no Rio de Janeiro - (crédito: Divulgação)

Tradicional reconhecimento do audiovisual brasileiro, o Prêmio Grande Otelo revela, nesta quarta-feira (30/7), os ganhadores em 30 categorias. Com o tema “Cinema brasileiro ao redor do mundo”, o evento, que ocorre na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, tem transmissão ao vivo pelo Youtube da Academia Brasileira de Cinema, a partir das 21h. Ainda estou aqui, de Walter Salles, Malu, de Pedro Freire, e Oeste outra vez, de Erico Rassi, lideram as indicações.

Além de longas-metragens, documentários, curtas e séries também serão premiados. A cerimônia também vai relembrar a trajetória do cinema brasileiro ao redor do mundo a partir de marcos como a chegada dos primeiros atores brasileiros a Hollywood, vitórias e indicações de produções nacionais nos maiores festivais internacionais, como Cannes, Berlim e Veneza, e as múltiplas conquistas do Cinema Novo. A música também estará presente na celebração, com três apresentações da banda Primavera nos Dentes.

Voltado por profissionais das mais diversas áreas do setor, o Prêmio Grande Otelo conta com 30 prêmios no total, dos quais 29 são escolhidos por júri associado à Academia Brasileira de Cinema, e um, o Grande Otelo de Melhor Filme, é eleito pelo Júri Popular, por meio de votação aberta on-line.

Em 2025, foram inscritos 185 filmes de longa-metragem (114 filmes de ficção, 9 de animação, 59 documentários e 3 infantis), 90 séries brasileiras (31 de ficção, 45 documentais e 14 de animação), 62 curtas-metragens (24 de ficção, 24 documentários e 14 de animação) e 8 filmes ibero-americanos.