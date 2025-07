Conheça Amanda Grimaldi, intérprete de amada de Raul Seixas no Globoplay

Aos 35 anos, a atriz Amanda Grimaldi está em um momento marcante de sua carreira: ela interpreta Edith, o primeiro grande amor de Raul Seixas, na série Raul Seixas: eu sou, que estreou no Globoplay em comemoração aos 80 anos do artista. Edith, filha de um pastor protestante norte-americano, abandona sua vida conservadora para se casar com o músico, tornando-se uma figura crucial em sua trajetória.

"Ela representa a força feminina, alguém que enfrentou as consequências de suas escolhas", destaca Amanda, que mergulhou no universo de Raul para compor a personagem. Com poucas referências visuais de Edith, a atriz criou um sotaque único, inspirado na vivência da personagem na Bahia.

Formada em artes cênicas pela Unirio, Amanda já acumula experiências no teatro, cinema e TV, incluindo participações em Chacrinha: O Velho Guerreiro e nas novelas bíblicas Jesus e Gênesis, da RecordTV, além de uma participação especial na novela Rock story (TV Globo).

Com Raul Seixas: eu sou, Amanda reforça seu propósito de retratar mulheres complexas e desafiadoras. "Quero personagens que fujam de clichês e mostrem vulnerabilidades", afirma.

Para chegar neste grande divisor de águas, Amanda trilhou um caminho de muito estudo, participando de vários projetos de sucesso em seus quase 20 anos de carreira. Nascida em Porto Alegre (RS), a artista sempre gostou de cinema e de fazer aulas de dança e se apaixonou pelo teatro aos 15 anos, conhecendo o múltiplo universo de urgências humanas que a arte apresenta.

Profissionalmente, Amanda estreou no teatro em 2013, tendo a peça O processo, da Cia TVNI (Teatro Voador Não Identificado), como a mais importante de sua carreira, indicada ao Prêmio Shell de teatro daquele ano. “Vejo cada peça como uma oportunidade para aprimorar um olhar ainda mais atento às angústias que vivemos como humanos e só o teatro para proporcionar uma troca de autoconhecimento”, enfatiza.

Além da atuação, integra o duo de DJs Transpira, destacando-se em um cenário majoritariamente masculino.