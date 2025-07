Morreu nesta quinta-feira (31/7), aos 83 anos, o diretor de teatro Bob Wilson. Considerado um dos maiores nomes da área, ele deixou sua marca como diretor de óperas, iluminador, pintor, escultor e dramaturgo. A notícia foi confirmada pelo perfil oficial da organização não governamental criada por ele.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Entre suas montagens mais célebres estão Einstein on the Beach, uma ópera revolucionária sem enredo tradicional, marcada por repetições hipnóticas e imagens visuais impactantes — talvez sua obra mais icônica e um divisor de águas na história da ópera moderna —, e The Life and Times of Joseph Stalin, peça de longa duração que se destacou pela abordagem radical da narrativa, fragmentada em quadros visuais e musicais.

Wilson nasceu no estado do Texas, em 1941, e, na década de 1960, mudou-se para Nova York, tornando-se rapidamente uma das principais referências do teatro experimental.