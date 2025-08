Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (2/8)

A CURIOSIDADE

Data estelar: Lua quarto crescente em Escorpião.

A curiosidade pode até ser a causa da mortalidade dos gatos, mas ninguém fala de todas as descobertas que foram feitas em seu nome e por seu impulso, e anular a curiosidade para preservar o sossego não seria uma escolha sábia, pelo contrário, jogaria por terra todo o progresso intelectual, emocional e físico que a curiosidade promove.

É evidente que não é sempre que a curiosidade nos leva a descobertas importantes, ela também nos mete em becos sem saída, nos quais ficamos elaborando teorias paranoicas de conspiração, só porque elas parecem fazer sentido, mas que não têm fundamento algum na realidade.

Para quem se delicia com teorias conspiratórias, a realidade é inadmissível sem ser elaborada em torno de corrupção, demônios ou seitas ocultas que dominam o destino do planeta.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4):

Tropeçar com emoções difíceis de administrar não é o fim do mundo, apesar de ser desgastante e, em muitos casos, traumático também. Porém, a vida segue e você não precisa deter tudo para se debruçar sobre essas emoções.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5):

É fácil encontrar motivo para brigar, porque quando a alma se encontra num estado beligerante, qualquer coisinha serve para detonar essa comoção. Pelo menos dessa vez, procure algum motivo mais interessante.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6):

Os afazeres que não mereceriam sua atenção são justamente os que mais precisam dela nesta parte do caminho. O ritmo cotidiano precisa ser administrado com cuidado, porque é sobre esse que tudo o mais acontece. É por aí.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7):

Emoções intensas circulam pela alma, mas sem uma razão de ser evidente e, por isso, você precisa decidir o que fazer com esse colosso emocional, já que se não for bem administrado, acaba, com certeza, produzindo encrenca.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8):

Aquilo que puder ser concluído há de ser encarado como prioridade, porque desse jeito você terá margem mais ampla para manobrar o que seja necessário nos próximos tempos. Solte as amarras que prendem você ao passado.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9):

Enquanto a dinâmica for preservada, tudo continuará dando mais ou menos certo. Para isso, você precisa fazer algo todos os dias em nome de seus sonhos, mesmo que seja um movimento tão pequeno que pareça imperceptível.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10):

Faça o necessário e o que estiver ao seu alcance para sua alma se sentir mais segura e confortável entre o céu e a terra, porém, cuide para que esse movimento seja independente, que não precise da ajuda de ninguém.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11):

Tome as iniciativas pertinentes a cada caso que estiver sob sua responsabilidade. Agora é o momento de desanuviar o caminho com atitudes práticas que, mesmo não dando resultados imediatos, servirão mesmo assim.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12):

Enquanto não houver certeza absoluta do que está em andamento, é propício você continuar amadurecendo as ideias, sem as comunicar a ninguém, porque senão choveriam opiniões que não necessariamente ajudariam.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1):

Para que as pessoas façam o que você quer não é necessário lançar mão de recursos manipuladores, é melhor sua alma ser direta e franca e deixar muito claras suas verdadeiras intenções. Assim, todos vão ganhar.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2):

Algo útil e prático pode ser feito em relação a quaisquer assuntos que atazanem sua alma, mesmo que pareçam tão subjetivos e íntimos que não seja fácil encontrar uma via de manifestação prática para esses.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3):

Depois da tormenta mental das preocupações e ansiedades vem um pouco de alívio, e não porque o cenário tenha mudado, mas porque a alma encontra regozijo nas pequenas coisas, se deliciando com o que antes era despercebido.