Patrick da vida real? Cientistas descobrem estrela-do-mar com 'bumbum'

Um programa de pesquisa no fundo do mar na Argentina chamou atenção após encontrar uma estrela-do-mar com formato arredondado, que lembra um bumbum. Logo, a internet comparou o animal com personagem do desenho do Bob Esponja, o Patrick estrela.

A descoberta aconteceu durante transmissão ao vivo de mergulho do Veículo Operado Remotamente (ROV SuBastian) em cânion do Mar del Plata na quinta-feira (31/7).

Com capacidade de profundidade de 4.500 metros, a expedição "Oásis Subaquáticos do Cânion de Mar del Plata: Talude Continental IV", colaboração do Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas (CONICET) com a Fundação Instituto Oceânico Schmidt. As imagens impressionantes do fundo do mar fizeram do “Patrick-Estrela”, a das celebridades da noite.

A estrela-do-mar de formato curioso repercutiu na Argentina e em vários países da América do Sul, ganhou desenhos e até paródias no podcast Gelatina. Patrick repercutiu até mesmo no Spotify da Argentina, que fez uma playlist dedicada para acompanhar a transmissão.





Foram quase oito horas de transmissão ao vivo no YouTube, em que os cientistas mostraram diferentes espécies das profundezas marítimas da região, ainda pouco explorada, no Atlântico Sul. Durante o percurso, o ROV SuBastian mergulhou 3.900 metros.

“Estamos apenas começando e já estamos vendo coisas incríveis: animais nunca registrados nesta área, paisagens subaquáticas que parecem de outro planeta e comportamentos que surpreendem até os cientistas mais experientes”, comemorou o cientista-chefe da expedição, o pesquisador do CONICET Daniel Lauretta.

Sucesso na Argentina, a live atraiu mais de 740 mil visualizações e repercutiu nas redes sociais. Desde a transmissão, a Fundação Instituto Oceânico Schmidt já ganhou mais de 50 mil seguidores.

