Muso gospel ex-affair de Madonna é um dos 100 participantes do "Game dos 100"

Novo reality show da Record, o Game dos 100 estreou no último 20 de julho na programação da emissora. O programa, baseado no formato internacional 99 To Beat, reúne 100 competidores em uma disputa eletrizante de resistência, estratégia e superação, com um prêmio final de R$ 300 mil. O reality é exibido aos domingos, comandado pelo casal Felipe Andreoli e Rafa Brites, e conta também com os comentários e entrevistas de Márcia Fu.

Com 10 episódios, o Game dos 100 reúne 50 personalidades famosas e 50 anônimas. Na lista oficial do programa, divulgada pela Record, quem aparece como primeiro nome é Estevan Pires, 27 anos. O rapaz ficou conhecido no Brasil e no mundo como o modelo brasileiro que afirma ter tido um affair com Madonna, 66, em 2022, segundo ele próprio confirmou em entrevista exclusiva ao Correio.

Após se tornar cantor gospel, o bonitão alçou novos voos ao ser escalado para participar do reality da Record. "Foi bem interessante para o meu desenvolvimento, conhecer pessoas novas, em um game que, por ser de provas, mexe muito com o seu psicológico. Então ali você está muito na tensão e qualquer coisinha já gera um turbilhão de sentimentos", afirma Estevan, que é músico regente, domina mais de 11 instrumentos e estudou produção musical na Faculdade Belas Artes.

"Para os próximos episódios que estão por vir, creio que tem muita coisa boa, muita surpresa para o pessoal. É um reality inovador que pegou em vários outros países e a Record resolveu trazer para o Brasil", contou o artista, que segue na disputa pelo prêmio de R$ 300 mil com outros 80 participantes.

Em 2021, Estevan participou do meu primeiro concurso e foi eleito Mister Brasil 2021. Em 2024, ele foi eleito Mister Cowboy Brasil no concurso Mister Rodeio Brasil e abriu o show do ídolo sertanejo Gusttavo Lima. Antes, porém, o galã interiorano teve a oportunidade de conhecer Madonna, em um evento privado em São Paulo. Foi quando sua vida mudou.

Estevan: de affair de Madonna à carreira teológica (foto: Arquivo pessoal)

Viralizou

O episódio que bombou na web parecia consagrar Estevan como um símbolo do desejo, consolidando sua imagem de modelo, cantor e Mister Brasil 2021. Mas, três anos depois, a imagem que circula na internet é bem diferente: o bonitão foi fotografado na porta de uma igreja evangélica, a Bíblia nas mãos, e uma expressão serena, dando pistas sobre uma nova fase de sua vida — e de sua arte.

A imagem — que viralizou assustadoramente e virou meme chamando-o de "varão valoroso" e dizendo que as "mulheres solteiras estão procurando marido no lugar errado" — foi postada em dezembro de 2024, dois dias após o Natal no perfil do Instagram @estevanpires_, que hoje é seguido por 331 mil contas. A publicação acumula, atualmente, cerca de 270 mil curtidas, mais de 15 mil comentários, 235 mil compartilhamentos e acima de 8 mil salvamentos, consolidando não apenas sua imagem pública, mas também o marco simbólico de uma nova fase pessoal e espiritual.

Criado em uma igreja evangélica em São Lourenço da Serra, no interior de São Paulo, onde aprendeu a cantar e tocar, Estevan — que é assumidamente bissexual e já flertou virtualmente com Ricky Martin — parece agora revisitar suas raízes espirituais. Depois de anos transitando entre passarelas, concursos de beleza e palcos sertanejos, ele anunciou um movimento surpreendente: a transição da carreira musical para o gospel, acompanhada por estudos em teologia.