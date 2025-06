Ex-affair de Madonna, cantor gospel Estevan viraliza como "varão valoroso"

Donizete Estevan, 27 anos, ficou conhecido no Brasil e no mundo como o modelo brasileiro que afirma ter tido um affair com Madonna, 66, em 2022, segundo ele próprio confirmou em entrevista exclusiva ao Correio. O episódio, que bombou na web, parecia consagrá-lo como um símbolo do desejo, consolidando sua imagem de modelo, cantor e Mister Brasil 2021. Mas, três anos depois, a imagem que circula na internet é bem diferente: o bonitão foi fotografado na porta de uma igreja evangélica, a Bíblia nas mãos, e uma expressão serena, dando pistas sobre uma nova fase de sua vida — e de sua arte.

A imagem mais recente — que viralizou assustadoramente e virou meme chamando-o de "varão valoroso" e dizendo que as "mulheres solteiras estão procurando marido no lugar errado" — foi postada em dezembro de 2024, dois dias após o Natal. A publicação acumula, atualmente, cerca de 270 mil curtidas, mais de 15 mil comentários, 235 mil compartilhamentos e acima de 8 mil salvamentos, consolidando não apenas sua imagem pública, mas também o marco simbólico de uma nova fase pessoal e espiritual.

Imagem de Estevan com Bíblia na frente de igreja viralizou e virou meme (foto: Arquivo pessoal)

Criado em uma igreja evangélica em São Lourenço da Serra, no interior de São Paulo, onde aprendeu a cantar e tocar, Estevan — que é assumidamente bissexual — parece agora revisitar suas raízes espirituais. Depois de anos transitando entre passarelas, concursos de beleza — foi também eleito Mister Cowboy 2024 — e palcos sertanejos, ele anuncia um movimento surpreendente: a transição da carreira musical para o gospel, acompanhada por estudos em teologia.

“Cresci na igreja, foi lá que aprendi tudo. Agora é o momento de devolver isso”, revelou Estevan. A escolha vem na esteira do lançamento de sua carreira sertaneja, marcada pelo single Sentimento vazio, em outubro de 2024 — uma canção romântica, sobre amores não correspondidos, que o levou a rodar com shows em cidades como Maringá, Cascavel e Toledo, no Paraná.

Entre o sagrado e o profano

Para ele, a mudança não foi exatamente uma escolha racional, mas um chamado. “Essa decisão partiu de mim quando vi que tudo em meu caminho era um dom através da música, onde tudo se encaixou e teve sentido e vida. Isso não foi uma decisão, sempre esteve em mim”, afirmou.

Mas a trajetória de Estevan sempre foi marcada por um constante jogo de contrastes: o sagrado e o profano, a introspecção e a sensualidade, a fé e o desejo. Dono de uma beleza que parece ter sido construída em um desses aplicativos de inteligência artificial, ele tem olhos azuis e 103kg bem distribuídos em 1,90m de puro músculo torneado.

Embora defenda a veracidade do encontro com a diva pop em uma festa reservada em São Paulo, após trocarem mensagens via redes sociais, ele chama atenção, porém, pelo estilo reservado: não posta fotos de sunga em hipótese alguma, não explora o corpo, não faz uso da hipersexualização que poderia render ainda mais seguidores.

DM com Ricky Martin

Seu perfil no Instagram @estevancantor acumula 331 mil seguidores — um salto expressivo, já que tinha cerca de 190 mil antes da foto cristã como "varão valoroso" viralizar nas redes. Apesar da popularidade, ele mantém uma postura discreta: segue menos de 500 perfis, todos de pessoas que conhece.

Ao mesmo tempo, nunca escondeu sua bissexualidade, tampouco os affairs públicos e privados que se tornaram manchetes. Depois do episódio com Madonna, vieram as mensagens privadas trocadas com Ricky Martin, 53, — em tom apimentado em que trocaram números de medidas e ambos dizendo calçar 44 — e até com Shawn Mendes, 26 como revelou à reportagem — com direito a acesso a prints.

Se nas redes sociais ele evitava exposição explícita, nos bastidores seu nome circulava entre ícones do pop internacional.

A música como dom

Agora, ao mesmo tempo em que se dedica aos estudos teológicos, Estevan prepara seu primeiro projeto musical gospel, que promete unir sua formação clássica — ele é músico regente, domina mais de 11 instrumentos e estudou produção musical na Faculdade Belas Artes — com letras de inspiração espiritual. A intenção é levar uma mensagem de fé, mas sem renegar a trajetória que o trouxe até aqui.

Estevan relembrou o momento decisivo: “Estava no metrô e uma senhora que era moradora de rua me chamou e disse: ‘Você é filho da luz e não tem para onde fugir, pois o Pai te ama’. Senti uma presença forte em meu ser, onde tudo fez sentido. Eu sentia que ainda não estava no meu caminho, que meu encontro com Deus traria todo sentido.”

Recentemente, Estevan também revelou ter sido diagnosticado com autismo e superdotação, características que, segundo ele, explicam seu hiperfoco em música desde a infância. Aos seis anos, já tocava na igreja; aos dez, ingressou no conservatório; hoje domina mais de uma dezena de instrumentos. “A música sempre foi minha linguagem mais fluente”, confessa.

Meu corpo é meu templo

Além da vida artística e espiritual, Estevan cuida rigorosamente do corpo. Treina seis vezes por semana, segue uma dieta regrada com sete refeições diárias e bebe, religiosamente, 6,5 litros de água por dia. “Meu corpo é meu templo”, costuma dizer. Essa disciplina, combinada com a genética privilegiada, mantém a forma física que sempre chamou atenção, mas que ele opta por não exibir de maneira apelativa.

De hábitos discretos, Estevan confessa que já bebeu, mas nunca fumou, e está atualmente solteiro. Sobre o futuro afetivo, desconversa: “A Deus pertence”.











Saiba Mais Diversão e Arte As revelações de Cardi B sobre traições, mentiras e término

As revelações de Cardi B sobre traições, mentiras e término Diversão e Arte A pausa na carreira de Jessie J devido a um câncer

A pausa na carreira de Jessie J devido a um câncer Diversão e Arte Fernanda Lima confessa problemas na vida sexual com Rodrigo Hilbert: "Não está fácil"

Fernanda Lima confessa problemas na vida sexual com Rodrigo Hilbert: "Não está fácil" Diversão e Arte Juliette é detonada em nova música: ‘Luiz Gonzaga não merece isso’