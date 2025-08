MC Livinho fala sobre acidente

Depois de dias de apreensão e mensagens de apoio vindas de todas as partes, MC Livinho finalmente está de volta para casa. O cantor, que sofreu um acidente de trânsito no dia 29 de julho e teve um dos pulmões perfurado, recebeu alta hospitalar na última quinta-feira (31). Nas redes sociais, ele fez questão de compartilhar o momento com seus fãs e agradecer a Deus pela oportunidade de continuar sua trajetória.

“De volta ao lar. Obrigado, meu Deus, obrigado pelas orações de todos os fãs. Novo molho desbloqueado”, escreveu Livinho em seu perfil oficial.

O funkeiro, que esteve internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o acidente, já havia comemorado a alta da UTI um dia antes, brincando com um funcionário do hospital enquanto era levado de cadeira de rodas para o quarto. Com o bom humor característico, disse: “Glória a Deus, tamo aí, se recuperando. Em breve nas pistas de novo.”

De acordo com o próprio artista, o acidente foi provocado pela imprudência de um motorista. Livinho contou que foi derrubado e, em seguida, ajudado pelo mesmo condutor. “Deitei na calçada e comecei a cuspir sangue. Os bombeiros chegaram, prestaram socorro e a ambulância me trouxe para o hospital”, relembrou.

No hospital, passou por exames como tomografia e radiografia, que confirmaram o diagnóstico: suturas na mão direita, perfuração no pulmão e focos discretos de enfisema na região esternoclavicular. A gravidade da situação exigiu internação imediata na UTI e acompanhamento da equipe de cirurgia torácica.

Pouco depois do impacto, o cantor revelou que chegou a acreditar que estava diante de seus últimos momentos. “Senti a pressão cair, a visão escurecer e um frio intenso tomar conta. Achei que tivesse sofrido uma hemorragia interna e que não daria mais para fazer nada”, contou emocionado.

MC Livinho: Um encontro com a fé

Durante a fase mais crítica, MC Livinho disse ter vivido uma experiência intensa de conexão espiritual. “Tive uma conversa com Deus. Pensei que era meu momento, mas não era. Ele me deu mais uma chance”, afirmou. Essa reflexão reforçou ainda mais seu sentimento de gratidão e a importância de valorizar cada dia.

Agora em casa, o cantor segue em recuperação, com dores e restrições de movimento, mas otimista quanto ao retorno às atividades. “O momento é de se recuperar, focar na saúde e voltar mais forte. Agradeço de coração todas as mensagens, orações e energias positivas que recebi”, disse nos stories.