Pirulla recebe alta após AVC e continuará tratamento em casa

O biólogo e divulgador científico Paulo Miranda Nascimento, conhecido como Pirulla, recebeu alta do centro de reabilitação onde estava internado desde que sofreu um acidente vascular cerebral (AVC), em maio deste ano. Aos 43 anos, o criador de um dos canais de ciência mais antigos do Youtube no Brasil seguirá o tratamento em casa, com o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar.

Segundo atualização publicada nesta sexta-feira (1º/8), no perfil oficial do podcast Os Três Elementos, do qual Pirulla faz parte, o youtuber continuará com sessões de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia e acompanhamento nutricional em domicílio. O texto destaca que o estado de saúde dele vem evoluindo de forma positiva.

"O comprometimento dele com as atividades diárias é admirável. Está se dedicando com seriedade e bom humor à reabilitação, inclusive nos corrigindo sempre que deixamos escapar algum erro de português ou inglês", diz a nota.

A publicação, assinada pelos colegas Carlos Ruas, Emílio Garcia e Mila Massuda, ainda fala de maneira divertida sobre o bom humor característico do youtuber durante a recuperação. "Ele segue com seu senso crítico afiado (e o apetite intacto)".

O grupo compartilhou ainda um momento de leveza que marcou o período de reabilitação. "Quando o Ruas compartilhou uma foto da sua bebê, o Pirulla olhou com atenção, pensou por um instante e disse: 'Bonitinha!'".

Trajetória

Formado em biologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, Pirulla é mestre e doutor em zoologia pela Universidade de São Paulo (USP), com especialização em crocodiliformes fósseis da família Baurusuchidae. Mas, foi na internet que se popularizou como influenciador científico.

Desde 2009, comanda o Canal do Pirulla no YouTube, que conta com mais de 1 milhão de inscritos. Ele discute temas como ciência, religião, evolução e paleontologia. No Instagram, acumula mais de 200 mil seguidores.

Além do canal e do podcast Os Três Elementos, é coautor do livro Darwin sem frescura (HarperCollins), escrito em parceria com o jornalista científico Reinaldo José Lopes. A obra apresenta as ideias de Darwin de forma acessível ao público geral.