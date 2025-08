Regina Duarte diz que se arrependeu de viver Raquel em ‘Vale Tudo’

Raquel Accioli, vivida por Taís Araújo no remake de Vale Tudo, foi interpretada brilhantemente por Regina Duarte na versão original, exibida entre 1988 e 1989. Apesar de ser considerado um dos maiores trabalhos da carreira da veterana, ela sente arrependimento.

De acordo com a biografia de Gilberto Braga (1945-2021), um dos autores da trama, em parceria de Aguinaldo Silva e Leonor Bassères (1926-2004), lançada pela Intrínseca, ele contou que, ao convidar a artista para o papel, perguntou se ela queria ser "a boa ou a má".

Regina Duarte, então, optou pela Raquel, a personagem "boa", mas que, segundo Gilberto Braga, ninguém gostava. Mas, assim como no remake em cartaz no horário nobre da Globo, Maria de Fátima – hoje vivida por Bella Campos – fez muito sucesso entre o público, o que fez Regina Duarte se arrepender.

"Depois, com o sucesso da Maria de Fátima, ela se arrependeu. Deveria ter escolhido fazer a má. Ninguém gostava da Raquel. Era chata mesmo", revelou Gilberto Braga. O autor morreu em 2021, vítima de complicações do Alzheimer e uma infecção sistêmica decorrente de uma perfuração no esôfago.

