10 cachorros e 2 crianças: Mulher revela rotina e conquista a internet

A influenciadora Bruna Simek ganhou destaque nas redes sociais após mostrar a rotina criando dois filhos e 10 cachorros. Quando estava no nono mês de gestação, ela descobriu que a cachorrinha também estava esperando filhotes. Ao decidir ficar com os pets, ela começou a relatar para a internet como é viver com um bebê recém-nascido, uma criança de 11 anos e 10 huskies siberianos.

A vida dela conquistou a internet. Somente no Instagram, a influenciadora já tem mais de 678 mil seguidores. Alguns dos vídeos sobre a rotina, na plataforma, já contam com mais de 300 mil curtidas e 2.3 milhões de visualizações.

Bruna conta que, quando os filhotes caninos nasceram, a intenção era ficar com apenas dois, mas foi difícil não se apegar. "Eu me envolvi tanto com cada um deles, acompanhei desde o nascimento, os primeiros passos, as primeiras travessuras", contou em entrevista ao Correio.

A influenciadora relata não ter se arrependido da escolha. Ela descreve o dia a dia como intenso e cheio de afazeres: "Tudo gira em torno de alimentação, limpeza, brincadeiras, adestramento e também produção de conteúdo. Mas é uma rotina cheia de amor e risadas".

Bruna é mãe do bebê Henrique, de cinco meses, e da Nicole, de 11 anos. Ela conta que os filhos herdaram a boa relação que ela sempre teve com os animais, com destaque para o bebê que cresceu junto com os amigos caninos.

A influencer relatou ter recebido muito carinho de internautas nas redes sociais, principalmente apoio e admiração pelo ato. "Recebi mensagens de todo o Brasil e até de fora. No fundo, acho que as pessoas estão sedentas por histórias reais, com afeto, imperfeições e escolhas feitas com o coração", afirma.

