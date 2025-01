Por que ter um cachorro transforma a vida, mas também exige preparo

Compartilhar tanto os aspectos positivos quanto negativos de ter um cachorro pode contribuir para que os futuros tutores se envolvam no processo de adoção de maneira mais consciente - (crédito: Reprodução/Freepik)

Pesquisadores do Departamento de Etologia da Universidade Eötvös Loránd, na Hungria, convidaram tutores de pets para relatar os benefícios e desafios de se ter um cachorro. A crença de que os cães alegram a vida das pessoas foi considerada a questão mais positivamente avaliada, enquanto a curta vida dos animais foi avaliada como a mais negativa.

Os cientistas argumentam que quanto mais as pessoas sabem sobre cães, mais preparadas elas estão para a realidade de ter um em casa. Portanto, compartilhar tanto os aspectos positivos quanto negativos de ter um cachorro pode contribuir para que os futuros tutores se envolvam no processo de adoção de maneira mais consciente.



O segundo fator positivo mais citado foi que o cão melhorou o estilo de vida dos tutores ao proporcionar uma rotina com mais exercícios físicos e atividades ao ar livre. Para 15% dos entrevistados, outra grande vantagem de compartilhar a vida com um cachorro foi a oportunidade de ter um vínculo com um membro de outra espécie.

Por outro lado, os tutores foram quase unânimes ao responder que cuidar de um cão exige dinheiro. Custos veterinários, alimentação e outras despesas foram citados por 95% dos entrevistados. Em comparação, custos emocionais foram pouco mencionados (apenas por 5%).

Os resultados do estudo mostram que a experiência de ter um cão é multifacetada e varia de tutor para tutor. A pesquisa também evidencia a importância de abordar não apenas os impactos positivos dos animais de estimação, mas também os muitos desafios, a fim de reduzir a lacuna entre as expectativas e a realidade; e melhorar a vida de humanos e cachorros.

"Embora uma proporção em favor do lado positivo da posse de um cão fosse esperada, especialmente em uma amostra de entusiastas de cães, também é possível que alguns donos tenham lutado com seus cães sem poder falar sobre isso por medo de serem julgados e rotulados como um 'mau dono'", frisa a pesquisa.

Os pesquisadores estão realizando um novo estudo para aprofundar a compreensão das vantagens e dos desafios de ter um cão. Tutores em todo o mundo, se quiserem, podem responder o questionário disponível neste link